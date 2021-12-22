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Хоккеисты НХЛ не поедут на Олимпиаду в Пекине 

Одна из главных звёзд НХЛ, нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" и игрок сборной России Александр Овечкин 

Игроки Национальной хоккейной лиги не поедут на зимнюю Олимпиаду в Пекине, несмотря на ранее существовавшую договорённость.

Североамериканская лига приняла такое решение в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" и опасений, что в случае заболеваний хоккеистов во время турнира их ждёт длительный карантин и они не смогут выехать из Китая.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Хоккейный турнир был самым ожидаемым соревнованием в их программе.

Игроки лучшей хоккейной лиги мира, НХЛ, впервые приняли участие в Олимпийских играх в 1998 году. После этого они приезжали на четыре Олимпиады подряд. Ни разу за это время сборная России не завоёвывала золотых медалей: трижды турнир выигрывали канадцы, один раз - шведы, и один раз – сборная Чехии.

В 2018 году игроки НХЛ не поехали на зимнюю Олимпиаду в Корее из-за финансовых разногласий с Международной федерацией хоккея. Турнир без лучших хоккеистов мира выиграли россияне, являющиеся теперь действующими олимпийскими чемпионами.

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