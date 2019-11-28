Дональд Трамп подписал закон о защите прав человека и демократии в Гонконге

Президент США Дональд Трамп подписал в четверг законопроекты, предусматривающие введение санкций против китайских и гонконгских официальных лиц, ответственных за нарушение прав человека в Гонконге и другие меры в поддержку протестного движения в полуавтономной китайской территории. Китайское правительство ответило резкой критикой на это решение президента Трампа.

Согласно Акту о защите прав человека и демократии в Гонконге, администрация должна ввести санкции против китайских и гонконгских чиновников, причастных к подавлению протестов а Гонконге. Помимо этого, на Госдепартамент возлагается обязанность ежегодной оценки уровня автономии Гонконга, за которой может последовать отмена специального статуса территории в торговле с Соединёнными Штатами. Еще одним законом вводится запрет на экспорт в Гонконг полицейского оборудования и техники, используемых для разгона демонстраций.

В заявлении Белого дома говорится, что президент Трамп подписал эти законопроекты "в надежде на то, что руководство и представители Китая и Гонконга смогут мирно разрешить противоречия, что приведет к миру и процветанию". МИД Китая заявил, что законы представляют собой "серьезное вмешательство в дела Гонконга, внутренние дела Китая и нарушают основные нормы международных отношений".

Эти законы были одобрены на прошлой неделе обеими палатами Конгресса подавляющим большинством законодателей. Их цель, как отмечают инициаторы законов, продемонстрировать солидарность с участниками протестов в поддержку демократии в Гонконге, которые продолжаются около шести месяцев. До последнего момента было неизвестно подпишет ли президент Трамп законопроекты, против которых громко протестовал Пекин и власти Гонконга. Предполагалось, что такой шаг Белого дома может затруднить торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином, которые, как ожидается должны в ближайшее время привести к подписанию предварительного соглашения об отмене торговых пошлин.