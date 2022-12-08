Хорватия с будущего года войдёт в Шенгенскую зону

Страны ЕС одобрили вступление Хорватии с будущего года в шенгенскую зону - это означает отказ от пограничного и таможенного контроля на границе Хорватии с другими странами Евросоюза. В отношении Румынии и Болгарии такое решение пока не принято из-за отрицательной позиции Австрии и Нидерландов. При этом Хорватия вступила в ЕС позже, чем Румыния и Болгария.

О согласии на вступление Хорватии сообщили представители этой страны в ЕС в твиттере.

Сообщение подтвердила член Еврокомиссии Ильва Йоханссон. По её словам, относительно Румынии и Болгарии положительное решение не принято, хотя в пользу их вступления выступили 25 (а в случае Румынии 26) стран-членов ЕС из 27. Австрия и Нидерланды, однако, не сняли свои возражения, что означает, что с 1 января Румыния и Болгария не смогут стать полноправными участниками шенгенской зоны. Ранее Еврокомиссия и Европарламент поддержали присоединение к шенгенской зоне всех трёх стран.

Хорватия с 1 января 2023 года присоединится также к зоне евро.