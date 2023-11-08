"Хоть тушкой, хоть чучелом". Блогеры об участии Путина в выборах

Ожидалось, что Владимир Путин объявит о своем намерении баллотироваться на новый президентский срок накануне Дня национального единства 4 ноября. Но в выступлении президента перед членами Общественной палаты внимание комментаторов привлекла разве что похвала в адрес Александра Невского за то, что он отбил Россию у Запада для Золотой Орды. В том, что касается путинских планов на будущее, публика осталась в неведении – так и было задумано, пишет политолог Александр Кынев:

По поводу не состоявшегося 4 ноября заявления Путина о согласии баллотироваться на новый срок.

На мой взгляд, ничего и не ожидалось. Все, что сейчас происходит - это обычный информационный разогрев кампании (слухи, их нагнетание, затем опровержение; потенциальные претенденты, споры о них - всё это информационный разогрев, чтобы до самой аполитичный части общества дошла благая весть о грядущих выборах). С этой точки зрения, чем дольше тянуть интригу с разными кандидатами/ожиданиями/прогнозами, тем лучше. Так как основная часть кампании будет краткой и думаю, довольно скучной. Фактически же кампания идёт как минимум с весны 2023 (чему пример начало поездок Президента по стране).

Возможно, Путин анонсирует свое выдвижение в декабре, на съезде ЕР, пишет провластный "эксперт по геополитике" Юрий Баранчик:

Думаю, это будет не просто однодневный скромный съезд "Единой России". Его значение определяется тем, что на нем произойдет выдвижение Владимира Путина в президенты. Но в скромной обстановке, подобающей тому факту, что страна ведёт СВО и не до торжеств

Агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники написало, что выдвижение Путина – дело решенное, чем вызвало много насмешек у российских комментаторов.

Александр Плющев

Мировая сенсация, большая журналистская удача и невероятный эксклюзив: агентству Reuters удалось узнать, что Путин решил остаться у власти и после 2024 года.

Сталингулаг

Вот это новость так новость! Как пережить такие неожиданные вести

Очередной президентский срок сделает Путина одним из самых "долгоиграющих" правителей в истории страны, пишет Reuters.

Но "диктатором" российская пропаганда объявила Владимира Зеленского – из-за того, что заместитель председателя украинского ЦИК Сергей Дубовик заявил, что украинские законы не допускают проведения выборов, когда страна находится на военном положении. Заметку Reuters тем временем прокомментировал Дмитрий Песков – в своем обычном духе, иронизирует Ксения Собчак:

Внимание, в наличии интрига.

Песков: Путин пока не объявлял о своем выдвижении на президентские выборы.

Об этом пресс-секретарь заявил российским информагентствам в ответ на просьбу прокомментировать текст Reuters о том, что Путин точно будет баллотироваться.

— Никаких заявлений Путин на этот счет еще не делал. Да и сама кампания официально еще не объявлялась.

Пойдет или не пойдет, пойдет или не пойдет. Ничего не решено! Никто ничего не знает!

Пока о своем выдвижении на выборы заявил только Борис Надеждин, которого, вполне вероятно, могут не зарегистрировать в качестве кандидата – а если и зарегистрируют, то с предсказуемым итогом, пишет заместитель председателя московского отделения партии "Яблоко" Кирилл Гончаров:

Цена нефти может колебаться в коридоре 40-400.

Курс доллара вероятно будет в пределах от 90 до 200.

Путин вполне возможно выиграет в первом туре, несмотря на участие Бориса Надеждина.

Мой экспертный доклад окончен.

Никаких вариантов, кроме пятого президентского срока Путина, в настоящий момент для России не существует, пишет публицист Анатолий Несмиян:

Рейтер сообщил о том, что согласно его источникам Путин будет выдвигаться на очередной срок, Песков опроверг и сказал, что никакого решения нет.

В реальности ни то, ни другое сообщение не имеют никакой практической ценности.

После краха "трансферта", начатого в 2020 году, и который выродился в вымученное "обнуление", которое не предполагалось никак из выступления Путина перед Федеральным собранием в январе 20 года, вариантов у него не осталось вовсе. Без должности, причем высшей, за его сохранность и безопасность никто не даст и ломаной копейки. Спокойную пенсию он себе не заработал. Поэтому без вариантов - пока не прозвучала траурная музыка, он будет президентом.

Преемника ни в каком качестве нет, институционально никакого иного варианта кроме нынешней конструкции, тоже нет, поэтому никаких сюжетов со сменой власти при живом Путине просто не существует. Украинский вариант, когда прежнее поколение политиков уступает более молодому, в России может осуществиться только вооруженным путем. Геронтократы будут держаться за власть до последнего вздоха.

Опровержение Пескова тем более никакого внимания не заслуживает, так как он будет подтверждать только то, что будет объявлено и без него. Его должность - имитировать открытость, не говоря при этом вообще ничего стоящего. Он может сбрасывать что-то порученное, но прямого ответа от Пескова на вопросы ожидать просто нелепо.

Нелепо и называть "выборами" то, что будет происходить в России в 2024 году, пишут в соцсетях.

Все это навевает уныние, комментирует оппозиционный политик Алина Витухновская:

Президент Путин не делал никаких заявлений по поводу своего участия в президентских выборах 2024 года, заявил представитель Кремля Песков. Ранее Reuters сообщил со ссылкой на источники, что Путин будет участвовать в выборах, так как считает необходимым…(с)



Основным лейтмотивом грядущих выборов будет информационная скудность и скука. Скука — одно из главнейших свойств диктатуры. Она как паталогическое расстройство должна быть статична и тотальная.

Также фоновым лейтмотивом будет религиозный, традиционалистский — идея "чудесного воскрешения" или даже бессмертия, на которую по заданию партии работает п. Соловей.

Имя Валерия Соловья, недавно объявившего, что Владимир Путин умер, и его бездыханное тело хранится в холодильнике резиденции на Валдае, в обсуждении будущих "выборов" всплывает часто.

Дмитрий Зотиков

Путин профессора Соловья одновременно и жив и мертв. И это ничто иное как посеять сомнения перед выборами. Российский народ очень мнителен и верит во все, что угодно. Включая в воду, которую заряжают по телевизору.

И теперь ему предложат голосовать то ли за живой труп, то ли за привидение, то ли за голограмму. Возможно что на выборах будут три кандидата. Путин-отец, Путин - сын и Путин дух. Такая вот русская тройка. Причем голосовать надо будет за всех троих одновременно.

Народ должен привыкнуть, что им управляют прямо с небес. Концепция про помазанника божьего уже устарела.

В марте 24 года будет окончательно выбран путь в Рай под руководством партии "Единое Небо" и Президента-Троицы. Это будут последние выборы в России.

Вот почему Путин профессора Соловья умер. Чтобы воскреснуть и призвать. По сути мы стоим на низком старте появления новой религии. Путин акбар. Все на выборы. Рай - светлое будущее российского народа. Аминь.

Вера Афанасьева

«Пишут, что ЛадимЛадимыч пойдет на выборы-24 - хоть тушкой, хоть чучелом»

Шутит вовсю народ:

«1. Путин Владимир Владимирович.

2. Путин Владимир Васильевич.

3. Путин Павел Владимирович.

4. Статисты»;

«Двойник замороженного Путина будет баллотироваться на новый президентский срок. — Reuters».

Было бы смешно, если не было бы так страшно.

Предположения по поводу будущей кампании Путина строит политолог Аббас Галлямов:

Я так понимаю, суть путинской предвыборной стратегии будет заключаться в том, чтобы безбожно лгать, обещая гражданам построить в России буквально-таки рай.

То есть, если раньше власти лгали как бы чуть-чуть стесняясь и стараясь выглядеть хотя бы немного правдоподобно, то теперь лгать будут так, чтобы натурально людей масштабами этой лжи шокировать.

Всё будут в точном соответствии с заветами Гитлера: «Чем чудовищнее солжёшь, тем скорей тебе поверят. Рядовые люди скорее верят большой лжи, нежели маленькой. Это соответствует их примитивной душе. Они знают, что в малом они и сами способны солгать, ну а уж очень сильно солгать они, пожалуй, постесняются. Большая ложь даже просто не придёт им в голову. Вот почему масса не может себе представить, чтобы и другие были способны на слишком уж чудовищную ложь, на слишком уж бессовестное извращение фактов. И даже когда им разъяснят, что дело идёт о лжи чудовищных размеров, они всё ещё будут продолжать сомневаться и склонны будут считать, что вероятно всё-таки здесь есть доля истины».

Само по себе - без репрессий - всё это не сработало бы, а вот с репрессиями может и сработать. Не полностью, конечно, а в какой-то части, - но, тем не менее, может. Репрессии сделают низовую коммуникацию на тему Путина и его лжи невозможной и в этой ситуации каждый останется со своими сомнениями наедине. Каждый - сам по себе - будет понимать, что это ложь, а вот уверенности, что это понимают другие, у него не будет. «Кто их знает, люди же дураки: им наобещали с три короба, а они и уши развесили», - будет думать среднестатистический россиянин. А возможности проверить, верят люди всему этому или не верят, у него не будет. Для того, чтобы проверить, надо начать публично сомневаться, а сомневаться в условиях нарастающих репрессий - страшно. Так будет раскручиваться «спираль молчания». Сомневающиеся будут молчать, а восторженные идиоты и проплаченные тролли - воспроизводить пропагандистские темники.

Психологический механизм здесь будет похож на «стокгольмский синдром». Понимая, что избавиться от президента не получится, люди попытаются утешить себя и начнут фантазировать, выискивая подтверждения того, что всё происходящее не так уж плохо. Большая пропагандистская ложь им в этом поможет…

В конце концов, с последствиями большой лжи властям всё равно придётся столкнуться - также, как столкнулся с этим Советский Союз. Большая ложь порождает большие ожидания, а те - в случае их неисполнения - чреваты большим разочарованием. Поэтому под занавес всё равно получится ровно в соотвествии с народной заповедью: «Чем хвалился, тем и подавился».

Правда на это уйдёт какое-то время.

Разочаровываться в Путине россияне начали уже довольно давно, но этот процесс никак не дойдет до своего логического конца.

Исходя из данных опроса, которые опубликовало РБК, в последнее время у россиян нет ощущения, что они стали лучше жить, пишет журналист и писатель Алексей Козлачков:

ПРЯМАЯ ПОЛЬЗА СПЕЦОПЕРАЦИИИ

Прекрасный опрос! Не видали еще? По сути, Путин идет на выборы именно с этими цифрами, они как раз самые ярко-показательные:

45 % населения ВООБЩЕ НЕ СВОДЯТ КОНЦЫ С КОНЦАМИ НА СВОИ ДОХОДЫ!!

А 2 года назад до войны так отвечали всего 25 %

Растет благосостояние народа!!

И еще 36 % ЕДВА СВОДЯТ КОНЦЫ С КОНЦАМИ!!

ИТОГО 81 % населения борется за жизнь, находясь на грани выживания!

Прекрасные итоги правления путинской гэбни в целом и за последние два года особенно...

Тут Аббас Галямов сказал.. что Путину на грядущих "выборах" должны будут нарисовать не меньше 80 %, поскольку на прежних было 77 %. Не может же быть меньше, должно расти!!

Поддержка должна расти как и благосостояние народа ))

Интересно, как соотносятся эти цифры? Неуж напрямую?

То есть 81 % населения едва сводит концы с концами, и они же в таком же количестве голосуют за Путина?!

Национальное коллективно-бессознательное садо-мазо...

Самые смелые критики Путина, если не считать уже покинувшей страну оппозиции, нынче сидят в Z-каналах, пишет журналист Иван Филиппов, исследующий их творчество на канале На Zzzzzападном фронте без перемен:

Сообщество "рассерженных патриотов" обсуждает насущную проблему: в предверии президентских выборов Владимира Путина слишком много хвалят. Так много хвалят, что он уже на Брежнева становится похож:

"Мы нисколько не сомневаемся, что политтехнологи в команде президента очень компетентные в своей профессии люди, однако выглядит странным, что они не чувствуют, какую ответную реакцию вызывают в обществе. Дело в том, что согласно данным Росстата 60% населения нашей страны жили во времена СССР, а больше половины из них хорошо помнят брежневскую эпоху, когда фраза «наш дорогой Леонид Ильич» регулярно звучала «из каждого утюга», да так часто, что очень скоро стала вызывать разражение и отторжение. Такого «неожиданного» эффекта аккурат к выборам 2024 года вполне могут добиться и кремлёвские политтехнологи, если не снизят концентрацию «мёда и елея» в восхвалениях Путина, которые могут пойти не на пользу, а во вред президенту".

Из прочитанного Z-автор канала "Солдатская правда" делает неожиданные выводы:

"Гражданин президент сделал всё, чтобы он как тот Горец из старого кино, остался один. После того, как он утвердился в президентском кресле вертикаль власти стала, что столб с подарками наверху, который ставят на масленицу. Еще и маслом политый.

Не. Речь не о том, что нашей стае нужен новый вожак. А о том, что старому вождю напрочь зализали. И ему будет бо-бо от невозможности удовлетворять естественные потребности".

Можно сказать, что это "пик Z-творчества": авторы всерьез обсуждают начальственную жопу.