"Хозяйственник времён катастрофы". Рунет о Николае Рыжкове

Ушёл из жизни последний председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков (он же – предпоследний глава советского правительства, которое в 1991 году было переименовано в Кабинет министров, а его руководитель Валентин Павлов – в премьер-министра). Воспоминания о нём показывают противоречивость позднесоветской эпохи: его часто яростно критикуют, но чаще всего без личной злобы в его адрес.

Евгений Ясенов:

В перестройке поучаствовал активнейшим образом, а запомнился многим по своей фразе лета 1990 года о том, что цены на хлеб и продукты в Союзе неоправданно занижены, и их надо повышать. С этим справились уже без него – в конце года он перенес инфаркт и отправился в отставку.

Он был последним премьером СССР, остававшимся в живых. Теперь на Земле больше нет живых экс-премьеров СССР.

Владимир Фролов:

Рыжков это китайский путь для СССР. Но мы пошли другим путём. Гайдаровским.

Дарья Митина:

К Николаю Ивановичу все всегда относились тепло. Когда мы с ним оба были депутатами второго созыва, был забавный случай: на пресс-конференции фракции Рыжков долго говорил о необходимости спасения отечественной промышленности (ельцинская деиндустриализация тогда шла полным ходом). Какой-то зарубежный журналист ехидно поинтересовался: вот вы, Николай Иванович, так за российское производство радеете, а на вас-то костюм шикарный, небось, заграничный?...

Всегда одетый с иголочки Рыжков встал, снял пиджак, показал бирку: "Фабрика "Большевичка".

Владимир Мироненко:

Называли клеветники его «плачущим большевиком», хотя никогда публично он не плакал, и большевиком, конечно же, не был, рассудительный умный дядя, лишённый всякого радикализма мозговитый крепкий хозяйственник.

Не был, а зря. Только радикал мог победить тогда, и сейчас только радикал сможет. Вы посмотрите, кто вытеснил нынче крепких и мозговитых. Петрушки разрушения захватывают дискурс, бессмысленные и инкубаторные, просто потому, что они чуть отвязанней и бесноватей.

Рыжков был не радикал и уж тем более не петрушка. Слишком спокойный, слишком умеренный, слишком связанный чугунным номенклатурным политесом. Обращала на себя внимание большая его голова, крупный, основательный череп. Что-нибудь конструктивное да наварится в таком.

Только вот карма земель наших много лет уже не предназначена для конструктива.

Наталия Геворкян:

Я видела, как плакал Рыжков в Ленинакане во время землетрясения. И в этот момент он из функции превратился в человека. Меня всегда поражало, что именно над этим все издевались. Да и продолжают. Идиоты.

Анна Полетаева:

На мой взгляд, Рыжков, происходивший из потомственной шахтерской семьи, сам ставший машиностроителем, которого, к его собственному удивлению, в свое время выделил и выдвинул на руководящую должность Андропов – был очень необычным партийным функционером. И был хорошим и сердечным человеком.

А еще он оказался прекрасным кризисным менеджером. И его вечно посылали разгребать всякие неподъемные ужасы. Например, аварию на Чернобыльской АЭС – и случившееся в Армении известное Спитакское землетрясение.

Рыжков тогда действительно очень помог армянскому народу. Мне кажется, он сделал все, что было в его силах, чтобы союзная помощь во время трагедии была максимальной.

Не зря же он единственный человек неармянского происхождения, который носит звание Национального героя Армении. Я считаю, что совершенно заслуженно.

Арутюн Акопян:

Армяне полюбили его не за чин, слова или взгляды, народ разглядел в нём Человека, принявшего боль и горе нации.

Человек-эпоха, подаривший армянам в страшные дни веру, надежду и любовь. Единственный Национальный Герой Армении не армянин. А в 1998г. в Спитаке ему установили памятник – редкий случай прижизненного поклонения

Михаил Виноградов:

Если коротко, путь от образа сильного и мудрого руководителя, № 2 по популярности и почти что № 1 (декабрь 1988, землетрясение в Армении) до репутации беспомощного объекта иронии (начало 1990 года, дело АНТа) он прошел чуть больше чем за год.

Не то что за это время Рыжков изменился. Просто слишком быстро менялся контекст – самая трудно просчитываемая в политике штука.

Кирилл Шулика:

Советские начальники жили долго, но даже они умирают.

Ничего хорошего про Рыжкова я сказать не могу. Только про очереди, талоны и дефицит. А дальше он сохранился в номенклатуре до последнего дня.

Иван Шавлов:

Егор Лигачёв прожил 100 лет.

Дмитрий Язов и Владимир Долгих по 95 лет,

Михаил Соломенцев и Филипп Бобков - по 94 года.

Александр Тизяков и Николай Тихонов по 92 года.

Олег Бакланов - 90.

Анатолий Лукьянов - 89.

Михаил Горбачёв - 91.

* * *

90% единороссов не доживают даже до 65 лет.

Антон Орехъ:

Всё это было так давно, что 94 года кажутся даже небольшим возрастом. Моя давно уже покойная бабушка была "влюблена" в него, и глядя в телевизор, называла его Коленька. В какой-то момент на фоне стремительного падения популярности Горбачёва, Рыжков получал негласный приз зрительских симпатий, а в Армении, наверное, его и до сих пор чтут старожилы – во время спитакской трагедии у власти было человеческое лицо Рыжкова. Но потом всё как-то сошло на нет, Рыжкова помнили только те, кому не давала покоя поздняя советская история. А он в это время целых 20 лет незаметно заседал в Совете Федерации. Что прекрасно характеризовало этот орган. Но последний ход Рыжков сделал красиво, сдав мандат добровольно, потому что "посмотрел в паспорт"

Анатолий Несмиян:

Классический крепкий хозяйственник времен позднесоветской катастрофы. Ноль инициативы, полная исполнительность, абсолютное неумение импровизировать и категорическое нежелание брать на себя ответственность. Такие люди и проср..ли страну.

Совершенно неудивительно, что Рыжков был обласкан нынешней властью – он для нее был полностью своим.

Егор Ершов:

Николай Рыжков – человек, который действительно умел жить.

Попал в плеяду преемников Андропова.

Ещё до всяких чубайсов начал создавать такое положение дел, когда частный карман появился, но стал неотделим от государственного, разрешив создавать кооперативы на госпредприятиях.

Вовремя соскочил с тонущего корабля.

Денег более-менее нахапал. Тверьуниверсалбанк и т.д. В общем, пиццу рекламировать не пришлось.

Доживал последние десятилетия жизни в парламентской синекуре и в самом конце просто на пенсии.

Прожил долго, как и всё горбачёвское Политбюро.

Оказался почти что весь в белом: весь негатив прилипал к кому угодно из участников тех событий, только не к нему.

В общем, ДЛЯ СЕБЯ он действовал оптимально.

Как оно для страны – другой и во многом риторический с учётом его главного подвига и соучастия в "бешеном принтере" в последние годы вопрос.