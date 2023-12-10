Храм на скандале. Москвичи против церкви "ветеранов боевых действий"

Церковь, посвященную ветеранам войн в Афганистане и Украине, спроектировали в Москве в парке у метро "Перово". Его местные жители уже 11 лет защищают от застройки. Но сейчас, похоже, ни они, ни районные власти не в силах повлиять на строительство – его курирует руководство Русской православной церкви.

Афганский парк

– Помимо храма на 500 человек, там ещё планируют построить трапезную. С детьми работать, свадьбы, отпевания проводить… Ещё хотят заниматься реабилитацией воинов. А почему это вообще дело РПЦ? Это же дело медиков, психологов, – считает Надежда, собеседница Радио Свобода, местная жительница, участвующая в протестах против застройки парка.

Парк на Зеленом проспекте в Москве рядом с метро "Перово" занимает более семи гектаров. В 1992 году в центре парка установили памятник "Скорбящие матери", посвященный воинам-москвичам, погибшим в Афганистане. С тех пор парк стали называть Афганским.

С 2012 года на поляне в парке пытаются построить церковь. Местные жители несколько раз организовывали протесты против застройки. В предыдущий раз о том, что храм будут возводить, речь шла в 2022 году, но стройка так и не началась.

– Это не пустырь, как утверждают сторонники строительства. Там местные жители гуляют с собаками, играют в волейбол, там гуляют дети, – житель московского района Перово Сергей объясняет Радио Свобода, почему люди протестуют против застройки.

Владимир Ресин – заместитель бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, отвечавший за строительство в столице. Сейчас он депутат Госдумы от "Единой России", но также курирует строительство церквей в Москве, уже при мэре Сергее Собянине.

В середине ноября пресс-служба Ресина опубликовала сообщение о начале строительства храма в Перово. Если раньше речь шла о том, что храм будет посвящен участникам войны в Афганистане, то теперь – ветеранам всех боевых действий. При храме планируется программа реабилитация для участников так называемой "СВО".

"Строители выйдут на площадку возведения храма в честь священномученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского, так называемого храма ветеранов боевых действий. Храмов с таким посвящением в России всего восемь, а в Москве пока ни одного", – говорилось в сообщении пресс-службы Ресина.

На момент публикации текста пресс-секретарь Владимира Ресина не ответила на просьбу Радио Свобода о комментарии.

В попечительский совет храма входит депутат Госдумы от "Единой России", председатель комитета по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов. Полный список членов попечительского совета найти не удалось.

Ждут разрешений

Участница инициативной группы жителей Перово рассказала Радио Свобода, что строительство пока не началось.

– 15 ноября на территорию парка въехала строительная техника. Местная жительница, хрупкая пожилая женщина, встала под этот трактор. Работы остановил заместитель главы управы "Новогиреево" в связи с отсутствием документов. Строители извозили поляну, были сломаны два дерева. Храм спроектирован ровно над вестибюлем метро "Перово". Метро "Перово" – неглубокого залегания. Мы делали недавно запрос в метрополитен, и получили ответ, что пока есть только разрешение на проведение изыскательских работ, – рассказывает Надежда.

В конце ноября в Афганском парке устроили молебен "за храм", а на следующий день жители района сход против строительства. На него приходили и активисты православного движения "Сорок сороков", в прошлые годы проводившего акции за строительство в Афганском парке.

– На нас орали, называли безбожниками и сатанистами, пособниками Украины. Но мы не против храма: сейчас в районе сносят дома по программе реновации, вполне можно найти для него другое место, – рассказывает Надежда.

По телефону, указанному в качестве контактного на сайте планирующегося храма священномученика Игнатия Богоносца, корреспонденту Радио Свобода отказали в комментарии, используя матерную лексику.

Координатор "Сорока сороков", тренер по боксу Владимир Носов ответил на вопросы Радио Свобода. Он не отрицает, что против застройки парка в Перово могут протестовать местные жители, но считает, что в целом протесты против новых храмов в Москве координируют "специально обученные проплаченные провокаторы, многие из которых теперь с приставкой "иноагент". По мнению Носова, главное для них – не допускать появления новых церквей, а их возведение в парках – лишь предлог для протестов.

Участники инициативной группы жителей района особенно переживают за уничтоженное строителями многолетнее "наклонное дерево". Оно в этом видеоролике на заднем плане.

– Его срубили, но оно дало новые ростки! Оно живое, понимаете! – рассказывает Надежда.

Жители Перово ходили в префектуру Восточного административного округа Москвы. По их словам, там им сказали, что не в силах повлиять на строительство, так как его курирует руководство Русской православной церкви. Сейчас жители ждут письменного ответа от префекта округа. На момент публикации текста пресс-служба префектуры не предоставила комментарий Радио Свобода.