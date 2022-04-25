"Христос не воскрес". Блогеры о пасхальной атаке на Одессу

В субботу российская армия нанесла ракетный удар по "русскому городу" Одессе. Россияне объявили, что удар произведен по военным объектам, но ракеты попали в жилые дома.

Варвара Турова

Одесса.

Что нужно сделать, чтобы этот ад прекратился? Что лично я могу сделать?

Пусть закончится война, пусть закончится война, пусть закончится война, пусть закончится война, пусть закончится война.

Будь проклят, Путин. Умри и гори вечно в аду, в который я даже не верила раньше. Думала, как может существовать ад, если Бог не может не простить. Пусть это чудовище горит в аду. Пусть закончится война. Пусть закончится война.

Одесса. Они бомбят Одессу.

Антон Долин

Моя Одесса. Все детство там. Бабушкина родня с десятой станции Фонтана - прабабушка Таня, тетя Лара, Регина… их уж нет там, давно уехали, многие умерли. Сколько тепла. Сколько любви. Сколько домашней еды, моря, чуда. Мы зашли на их бывший участок, когда были в Одессе восемь лет назад («где мы были 8 лет»), и нашли рядом с новым уродливым домом последнего свидетеля моего детства - дерево, вот оно на одном из фото…

Говорил с ещё одной тетей Верой по телефону пару недель назад, она в Штатах. «Хорошо, папа не дожил», - говорит. Дядя Вова, одессит до мозга костей, был фронтовик, прошёл войну от и до. Ушёл совсем недавно. Он бы, конечно, этого не выдержал, даже в своём Денвере.

У каждого на этой проклятой войне своя точка предельной боли. Лично моя - Одесса. Там я лет в 12 почему-то прочитал в гамаке под солнцем «Красное и чёрное». Под черешневым деревом. А тетя Лара больше всего любила «Борьбу за огонь» Рони-старшего. Потом, уже студентами, мы поехали в Одессу летом с Наташей. Я мучал на пляже толстенный том «Улисса», радио безостановочно играло «Venus», нас жрали комары, мы ловили и жарили на пляже мидий, а потом пошли в оперу на «Павану мавра», и я впервые тогда услышал Перселла.

Моя Одесса. Бабель, Катаев, любимая-прелюбимая Кира Муратова. Зелёный театр, в котором я выступал буквально только что, уже шла война… последние снимки оттуда. Детские фотографии из Одессы остались дома, в Москве, увижу ли я их ещё. А тут в айфоне только несколько кадров за эти жуткие восемь последних лет. Все - из Одессы.

Будьте прокляты, прокляты, прокляты.

Одесса, держись.

Украина, победи!

Иван Бабицкий

Обстрелы на Страстной неделе постоянно приводят на память Петрарку с его политическими канцонами:

«И к резне их зовёт звон колоколов, поднятых ввысь, чтобы славить Господа».

Россия обстреляла Одессу ракетами в канун одного из двух важнейших православных праздников — Пасхи. И не просто в канун Пасхи, а в Великую субботу — день снисхождения Благодатного огня.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня.

Слава Богу! Значит, ещё поживём! С Пасхой!

Екатерина Барабаш

Пока в Иерусалиме сходил Благодатный огонь, русские подонки слали свой смертельный огонь на Одессу. Убит трёхмесячный малыш. Православный русский народ готовится к Пасхе.

В результате обстрела несколько мирных жителей Одессы погибли. В их числе и трёхмесячная девочка Кира с мамой и бабушкой.

Андрей Лошак

Русский мир поздравил одесситов с Пасхой. 6 убитых, включая 3-месячного ребенка, 18 раненых. Это предварительные данные. Представьте, сидели люди дома, куличи готовили, яйца красили, на крестный ход ночью собирались. И тут в комнату прилетает российская ракета. За что? Почему? То ли какой-то рукожопый летеха с похмела направил мимо цели свое высокоточное оружие, то ли получил очередной безумный приказ и послушно отдал под козырек - для погибших и умирающих сейчас под завалами это уже не имеет значения. Ракетные обстрелы жилых кварталов происходят в Украине каждый день, но когда в родном для тебя городе да еще и в канун Пасхи, становится совсем невыносимо... Господи, сделай уже что-то с этими чертями

Анатолий Ахутин

"Высокоточечные удары по стратегическим объектам" --

Сегодня, в страстную субботу было выпущено 7 ракет по Одессе. Просто так, наугад, для страха. 2 или 3 сбили, одна попала в многоэтажку. Погибло 8 человек и 3-х месячный ребенок. Вот отсюда и следует извлекать "смысл" этой войны, этого военного преступления России против человечности.

Я вижу только глумливую ухмылку опера, цель которого одна -- сломать. Цель и высшее садистское наслаждение.

Андрей Плахов

Практически в момент схождения благодатного огня российский "православный" огонь обрушен на Одессу. Город великой истории и культуры, город борьбы и страданий. Гибнут мирные жители, среди них трехмесячный младенец. Девочка Кира вместе с мамой и бабушкой…Эйзенштейновская коляска с ребенком из «Броненосца «Потемкин», катастрофически катящаяся по потемкинской лестнице - символ изуверской жестокости 20-го века - снова актуален в 21-м. И те, кто совершили это сатанинское преступление в Великую Субботу, навсегда войдут в историю, как вошли Ирод и те, кто распяли Христа.

Божена Рынска

Глаза кровью наливаются. Как он смел сойти в этом году, если на глазах у всех гибнут дети?!! Небо небо, ты совсем ослепло.

Наталья Геворкян

Сколько моих любимых великих одесситов не дожили до этого кошмара, перед сколькими ушедшими и живыми друзьями-одесситами сегодня невыносимо мучительно стыдно. Это единственный украинский город, с которым у меня есть своя история, прекрасная и печальная одновременно. И теперь эта девочка с ребенком навсегда останется приговором, и никуда мне от этого не деться, сколько ни говорите, что не нам, а этой мрази в Кремле.

Аля Хайтина

Пятьдесят девятый день: за Киру

Как вы там говорите - скорей бы мира?

Коляска через ступеньку летит по лестнице.

Девочку из Одессы назвали Кира.

Кире было три месяца.

В три месяца начинают держать игрушку,

Учатся переворачиваться на спинку.

В три месяца человек похож на зверушку -

Белочку или свинку.

Улыбается маме, уставшей от вечных стирок,

Начинает другие лица вокруг учить.

Кирина мама погибла в Одессе с Кирой,

Теперь никто не сумеет их разлучить.

У мамы на запястье старая фенечка,

Сказали, что защитит. Видно, обманули.

У Киры в приданом - купальник размера "феечка",

Должна была примерить его в июле.

Как они там "а давай напишем им "с пасхой вас",

Сейчас докурю и ракетку им в тыл закину".



Жители ада выйдут, боясь испачкаться,

На дверях напишут:

"За Киру".

Резко осудил "праздничные" убийства украинцев и Максим Галкин.

Убийства гражданских людей на Пасху "православным воинством" подкрепило сомнения некоторых блогеров в божественном происхождении сходящего в Иерусалиме огня.

Андрей Мальгин

23 апреля. /ТАСС/. Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Прямую трансляцию из храма ведут Первый канал, телеканалы "Россия-1", НТВ и "Спас".

Не верю! Если бы благодатный огонь действительно сошел, он в тот же миг испепелил бы нах*й представителей указанных каналов, так что от них осталась бы горстка пепла.

Илья Переседов

Если бы Благодатный огонь в этом году не сошел, я бы поверил, что он настоящий.

По сообщениям украинских каналов, на одной из упавших на Одессу ракет было написано "Христос воскрес".

Яната Попович

Ровно в момент схождения огня, отправить ракеты на Одессу с надписью «Христос Воскрес!». Это не люди, это демоны, что пытаются раскачать нас на ненависть в Пасху. И, скажу честно, очень тяжело не ненавидеть…

Дмитрий Врубель

"ПАСХАЛКИ"

«Наши пацаны пасхалки хохлам готовят. Танкисты на снарядах пишут «Христос воскрес!» Развлекаемся, как можем. У нас из бригады уволилось уже 600 человек. Тут остались только самые стойкие и алкаши». Это часть перехвата телефонного разговора орка со своей самкой.

Кристина Астафурова

Зачем вам Иерусалим, если вы сегодня убили трёхмесячного ребёнка в Одессе.

Зачем вам бог, если вы молитесь дьяволу.

Для многих христиан произошедшее стало сильным ударом.

Василий Гатов

Пасхальное военное преступление. Теперь с этим жить.

ПК

Это первая пасха которую я ну просто не могу отмечать . Особенно после того что произошло в Одессе . Только тихо помолюсь около храма . Так как после всего что произошло , не могу переступить порог. Наверну поеду подальше от москвы и уж там войду во храм.

Сергей Чапнин

Последнюю черту человечности и Кремль, и официальная РПЦ пересекли давно. Точка невозврата пройдена. Впереди - пропасть.

Тем не менее за Пасхальное перемирие, предложенное и Папой Франциском, и многими политическими лидерами, можно было бы ухватиться хотя бы патриарху Кириллу как за спасительную соломинку. Но нет. Бездна так привлекательна, так сладостна, так маняще ужасна, что отказаться от нее уже нет сил.

Иудеи не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но могли есть Пасху. Власти России решили иначе - и оскверниться можно, и Пасху праздновать. В день Крестной смерти Спасителя и в день Его Воскресения они продолжают методично убивать.

Сердце не может вместить этого ужаса. Слова молитвы об участии в Евхаристии в суд и во осуждение для меня долгие годы были связаны исключительно с личными грехами, с неготовностью к покаянию, с неведением.

Я не мог себе представить, что огромная часть Церкви окажется в глубоком, невообразимо глубоком помрачении и ожесточении. "Убийство невинных людей" и "Христос" - это не просто слова, которые какой-то безумец поставил рядом. Эти убийства и Евхаристия совершаются и "благословляются" одновременно.

Сказки для взрослых о Святой Руси обернулись мученичеством для тех, кто отказался в них поверить.

Патриарх Кирилл и прочие из официальной Церкви - в той же ли все они Церкви, что и украинские мученики, страдальцы, беженцы?

Кто может заявить об очевидном для христиан отпадении от Церкви тех, кто не выступил против войны, не осудил агрессоров, не поддержал даже пасхальное перемирие?

Слышит ли сегодня Церковь, что говорит ей Дух, или нет больше пророческого служения, угасло?

* * *

Да, я знаю, что Господь сошел и во ад...

Да, я помню, что идея апокатастасиса имплицитно звучит в пасхальных гимнах...

Да, я помню слова Спасителя: "Се, Аз с вами во вся дни до скончания века"...

Но я закрываю глаза и плачу.

Боль, скорбь и горе как тяжелое черное покрывало ложатся на праздник Пасхи. И тем не менее Пасха пришла.

Нет, я не готов от нее отвернуться.

Нет, я не знаю, какой в этот раз будет привычная пасхальная служба. Но я помню, что вера начинается с доверия. Я доверяю Тому, Кто воскрес, и иду к Нему.

Христос воскресе!

Некоторые блогеры пишут, что убийства в Великую суботу поколебали их веру.

Александр Рыклин

Может, конечно, и господь воскрес где-нибудь (мне трудно судить), но точно не тут... Никому здесь сейчас не придет в голову воскресать...

С праздником, дорогие православные люди!

ВА

Боль, скорбь и горе как тяжёлое чёрное покрывало ложатся на праздник Пасхи.

Так сказал Сергей Чапнин.

Но в нём Христос воскрес.

А мой Христос не воскрес.

Христос не воскрес!

Не надо отчаиваться, отвечают им другие, добро в конце концов одержит верх.

Виталий Рувинский

Сегодня праздник торжества жизни над смертью. Сейчас это звучит бредово и даже издевательски. Но конечно жизнь победит. Вне всяких сомнений.

Андрей Десницкий

В 1921 г. Максимилиан Волошин написал стихи, которые завершились строкой:

...но в ту весну Христос не воскресал.

А в не менее страшном 1949 г. Борис Пастернак написал свои, и они завершались строкой:

...я до воскресенья дорасту.

Желаю этого всем нам.