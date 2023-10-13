HRW: Израиль применил снаряды с белым фосфором в Газе и Ливане

Правозащитная организация Human Rights Watch утверждает, что обнаружила свидетельства применения израильскими военными белого фосфора при бомбардировках сектора Газа и Ливана 10 и 11 октября.

Такой вывод организация сделала на основании видеозаписей и показаний очевидцев. В частности, на фотографиях, сделанных агентством AFP в Газе, на которых видны белые полосы в небе.

По мнению правозащитников, применение белого фосфора в Газе увеличивает риск для гражданского населения и является нарушением требований международного гуманитарного права.

Белый фосфор воспламеняется при контакте с кислородом, образуя густой белый дым. Это вещество иногда используется военными для обозначения территорий, однако оно может также вызывать сильные ожоги, а его применение в местах скопления людей, может быть для них крайне опасным. Белый фосфор не запрещен международным правом, но из-за вредного воздействия на человека, его использование жестко регламентировано.

Израильские военные заявили агентству Reuters, что "в настоящее время им не известно о применении оружия, содержащего белый фосфор, в секторе Газа".

Посол Израиля в России Александр Бен Цви отрицал применение израильской армией фосфорных бомб. "Это неправда. Сегодня, вы знаете, все находится в соцсетях, у каждого свой сотовый телефон, это просто глупости", — сказал дипломат ТАСС.