Баллистической ракетой, оснащенной кассетным боеприпасом, российская армия нанесла удар по вокзалу в Краматорске Донецкой области 8 апреля 2022 года. Таковы результаты расследования атаки, вследствие которой погибли 58 гражданских лиц и сотни были серьезно ранены. Доклад опубликовала Международная правозащитная организация Хьюман Райтс Вотч (HRW) вместе с исследовательской группой SITU. Корреспондент Украинской службы Радио Свобода Ирина Сисак взяла интервью у представителя HRW Айды Сойер, главы Департамента кризиса и конфликта, который подготовил отчет о расследовании тех событий в Краматорске.

- Что именно, согласно вашему расследованию, произошло 8 апреля 2022 года в Краматорске? Что это была за ракета, которой российская армия атаковала железнодорожную станцию?

- Хьюман Райтс Вотч в сотрудничестве с исследовательской группой SITU опубликовала отчет о нападении в апреле 2022 года на переполненный людьми вокзал в Краматорске. Мы пришли к выводу, что в результате нападения были убиты не менее 58 гражданских лиц, сотни получили ранения. Это были люди, которые ждали на железнодорожной станции - в главном центре эвакуации - посадки на поезд на запад Украины. И это был на тот момент, пожалуй, единственный случай с таким большим количеством жертв с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Использовалась баллистическая ракета, оснащенная кассетной боеголовкой

Расследованию продлилось 10 месяцев и включало тщательный анализ материальных доказательств на месте происшествия, интервью с пострадавшими, теми, кто выжил, членами семей погибших, групп быстрого реагирования и других; а также анализ видео и спутниковых изображений. Этими данными мы смогли обосновать вывод, что атака действительно была совершена российскими войсками. Что является серьезным нарушением законов и обычаев ведения войны, несомненным военным преступлением.

Мы обнаружили, что использовалась баллистическая ракета, оснащенная кассетной боеголовкой. И эта ракета взорвалась в воздухе, примерно в двух километрах над землей, над железнодорожным вокзалом, выпустив полсотни суб-снарядов или бомб, которые разлетелись на тысячи (порядка 16000) металлических фрагментов, накрыв большую площадь в районе вокзала. Эти металлические фрагменты в конечном итоге оказались в телах мужчин, женщин и детей, которые ждали на вокзале, осколки отрывали им конечности, вызывая множество смертельных ран.

- Почему вы решили расследовать этот случай? Были ведь десятки подобных обстрелов украинских городов – с большим количеством погибших гражданских лиц.

- Нам представлялось чрезвычайно важным расследование именно этого удара, потому что среди гражданских лиц было много жертв. Станция была очевидным центром эвакуации гражданских лиц, по нашим оценкам в момент атаки на вокзале находились более 500 человек.

Это место - чтобы эвакуировать гражданских лиц. Те, кто совершили атаку, должны были это знать

В течение нескольких дней до этого порядка десяти тысяч гражданских лиц выехали с этой железнодорожной станции в направлении запада Украины. Местные власти публично призывали людей эвакуироваться и размещали в Телеграм-каналах и других источниках расписание эвакуационных поездов. Было ясно, что это место - чтобы эвакуировать гражданских лиц. Те, кто совершили атаку, должны были это знать. И эти факты сделали такое расследование особенно важным, стали дополнительным поводом для него.

Россия официально отрицает ответственность за атаку на вокзал в Краматорске. Российское командование утверждало, что российские силы больше не используют “Точку-У”, поэтому мы хотели более подробно изучить все и понять, что на самом деле произошло. И мы смогли найти конкретные доказательства того, что российские силы имели ракету “Точка-У” в боевой готовности, в районе, контролировавшемся российскими силами на то время.

Это было в деревне Кунье недалеко от Изюма к северо-западу от Краматорска. Мы смогли попасть в деревню, когда украинские войска вернули контроль над территорией, и нашли следы запуска “Точки-У”. Мы поговорили с жителями, которые рассказали о регулярных запусках, об использовании этого ракетного комплекса при обстреле Краматорска. Мы также посмотрели на спутниковые изображения, которые были сделаны при атаке, и они также ясно показали, что в деревне были контейнеры “Точек”.

Мы не нашли никаких признаков того, что украинские военные базировались на вокзале Краматорска

- Есть ли у вас понимание, почему удар был нанесен по вокзалу Краматорска? Ясно же, что в то время вокзал был центром сосредоточения беженцев, которые уезжали из населенных пунктов Донецкой области. Поэтому погибли мирные люди: как взрослые, так и дети.

- Железнодорожная станция может быть расценена как военная цель. Но не в этом случае, когда вокзал представлял собой переполненный центр эвакуации гражданского населения. Российские войска, которые предприняли это нападение, должны были знать, что там было много гражданских лиц. И гражданские лица стали целью. Мы осмотрели железнодорожную станцию, а также доказательства того времени, когда произошла атака, и мы не нашли никаких признаков того, что украинские военные базировались на вокзале Краматорска или присутствовали там во время атаки. Поэтому с российской стороны эта атака ничем не оправдана. Это неприемлемое намеренное нападение на гражданских лиц.

- Как следует из вашего отчета, есть две вероятные локации, откуда могла быть выпущена ракета по вокзалу Краматорска. Это Донецкая область или оккупированная на тот момент территория Харьковской области недалеко от Изюма. В мае СБУ сообщила, что, согласно ее выводам, ракета была запущена с оккупированной еще в 2014 году территории Донецкой области. А какие данные у вас есть?

- Как я понимаю, украинские власти продолжают свое расследование. Однако мы действительно обнаружили точные доказательства того, что российские войска имели ракеты “Точка” в районе вокруг деревни Кунье, недалеко от Изюма, и железнодорожная станция Краматорска находилась в зоне поражения ракетного комплекса. Следовательно, это возможное место запуска, но требуется дальнейшее расследование, чтобы окончательно определить, запустили ли ракету именно оттуда.

- Ваша группа посетила Краматорск. Что удалось там обнаружить?

- Наши исследователи отправились в Краматорск вскоре после атаки и осмотрели железнодорожную станцию и пути. Мы смогли определить 32 точки поражения от воздействия суб-боеприпасов. Это те самые снаряды или бомбы, которые взорвались и выбросили металлические фрагменты.

Те, кто выжил, видели людей с отделенными конечностями, люди истекали кровью

Мы смогли определить 32 места на железнодорожных путях, на платформе и вокруг станции. И затем, используя видео и фотографии, сделанные сразу после атаки, мы смогли сопоставить выявленные нами точки поражения суб-боеприпасами с местами, где находились тела убитых и раненых сразу после атаки. Впоследствии мы также поговорили со многими жертвами, которым удалось выжить, с врачами, которые их лечили. Мы видели рентгеновские снимки травм, полученных людьми, и на этих снимках мы увидели эти небольшие металлические фрагменты, которые находятся в кассетных боеприпасах и которые в конечном итоге были обнаружены в человеческих телах.

- В расследовании приводится много историй очевидцев ракетного удара. Ваши следователи общались с ними лично? Помогли ли эти люди в расследовании?

- Мы слышали щемящие сердце истории - как люди описывали момент атаки и то, что происходило сразу после этого. Те, кто выжил, видели людей с отделенными конечностями, люди истекали кровью. Нам рассказывали, как пытались использовать все, что могли найти под рукой. Один человек рассказал, что пришлось использовать подгузники, чтобы попытаться остановить кровотечение и спасти чью -то конечность.

В конце концов, прибыли первые службы реагирования, доставили людей в больницу, и врачи рассказали, что они работали весь день, ночью, пытаясь спасти раненых и сохранить людям их конечности, пораженные этими фрагментами металла. Это демонстрирует абсолютно разрушительный эффект того оружия, примененного против гражданских лиц.

- Какая из историй запомнилась вам больше других?

- Было так много историй, которые мы слышали. Один человек оставался на стоянке рядом с машиной, а его родные, члены семьи ждали поезд на платформе. Он услышал ракетный удар, а затем узнал, что он потерял своих родственников, а ему просто посчастливилось оказаться на улице в тот момент.

Другой человек жил в доме возле станции и вспомнил, как только произошла атака, люди побежали. Он немедленно пустил их в свой дом, дал им укрытие, а затем сам отправился помогать раненым и попытаться спасти жизни людей.

Это действительно ужасные истории от простых людей, которые были на станции и вокруг станции во время атаки.

Нужно установить, что произошло, и выявить тех, кто несет за это ответственность

- После расследования удара по Краматорску, может быть, есть планы на следующее? Например, попадания ракеты в многоэтажное здание в Днепре. Десятки гражданских лиц погибли там.

- У нас есть несколько проектов в работе. Мы собираемся опубликовать отчет о бомбардировке жилого дома в Изюме российскими войсками около года назад, 9 марта. Этот удар просто разделил жилой дом, десятки гражданских лиц спрятались в подвале. По меньшей мере 44 человека были убиты. В прошлом году это стало одной из самых смертоносных атак на гражданских лиц. Мы работали над созданием цифровой реконструкции здания и атаки, а также провели интервью с теми, кто выжил. Нужно установить, что произошло, и выявить тех, кто несет за это ответственность.

Мы также работаем над большим докладом о Мариуполе и всех ужасных издевательствах, разрушениях, в результате чего люди в этом городе получали травмы и ранения, особенно в течение первых трех месяцев блокады 2022 года. Мы хотим создать всеобъемлющий отчет о том, что произошло, чтобы документировать разрушение города, многочисленные и ужасные обстрелы, информацию о погибших, о страданиях людей, когда они прятались в подвалах, не имея доступа к еде, воде, лекарствам, электричеству, средствам коммуникации с внешним миром и при этом не имея безопасного способа сбежать из города.

Мы также работаем над материалом о пытках и злоупотреблениях силой в Херсоне, когда эта территория была занята российскими войсками.

- Возможно, Хьюман Райтс Вотч расследовала события в Еленовке, где погибли украинские военнопленные?

- Конечно, мы знаем об этом ужасном случае, у нас пока нет исследований, но это то, что мы можем исследовать дальше, если сможем получить больше информации или возможность добраться туда.

Мы надеемся, что российские командиры высокого уровня, которые отдали приказ к атаке на вокзал в Краматорске, предстанут перед судом

- Люди, которые спаслись после удара по вокзалу в Краматорске и родственники тех, кто погиб на станции, все они ищут справедливости. Может ли ваше расследование стать еще одним доказательством российских военных преступлений в Украине, если и когда для их расследования будет создан специальный трибунал?

- Мы снова и снова слышали от жертв и тех, кто выжил в Краматорске, а также при других военных преступлениях, потенциальных преступлениях против человечности, которые мы задокументировали, что люди хотят справедливости и хотят, чтобы понесли ответственность как исполнители, так и те, кто отдавал приказы. Это то, к чему мы действительно стремимся, и мы надеемся, что российские командиры высокого уровня, которые отдали приказ к атаке на вокзал в Краматорске, предстанут перед судом.

Мы также вдохновлены тем, что мы видели в Украине. Это беспрецедентная мобилизация ради установления справедливости и ответственных за военные преступления, за другие серьезные нарушения, которые были совершены. Управление Генерального прокурора Украины работает, Международный уголовный суд оперативно управляет расследованием. Также - Организация Объединенных Наций, Совет по правам человека, следственные комиссии.

Многие страны предложили экспертизу и поддержку украинским расследованиям. И все это вдохновляет, но цель и задача - обеспечить эффективность и координацию этих усилий ради достижения справедливости, привлечения к ответственности.

- Как правозащитники вы считаете, сегодня реальна перспектива создания трибунала для российских военных преступников?

- Мы знаем, что есть много вариантов, в частности, смешанный трибунал с украинскими и международными следователями, прокурорами и судьями. Это один из вариантов, который может быть эффективным механизмом для расследования всех многочисленных преступлений и судебного преследования обвиняемых. Мы продолжаем работать с украинскими правозащитниками, демократическими институтами, чтобы поддержать их усилия по продвижению лучших решений.