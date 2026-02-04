HRW рассказала о ситуации с правами человека в России в 2025 году

Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад о ситуации с правами человека в мире в 2025 году. В документе содержится резкая критика политики администрации Дональда Трампа, которую авторы обвиняют как в нарушениях прав человека в самих США, так и в том, что защита прав человека перестала быть приоритетом для американской дипломатии. Резкой критике подвергнут и ряд других стран, в которых, как утверждают авторы, усиливаются авторитарные тенденции (Индия, Турция, Филиппины, Венгрия).

Сам Трамп и представители его администрации последовательно заявляют, что строят свою политику на принципе "Америка на первом месте" и борются в первую очередь за интересы американского народа, а своих оппонентов из леволиберальной среды, к которой они относят и многие международные организации, обвиняют в продвижении глобалистских, антиамериканских нарративов.

Значительное внимание в отчёте HRW уделено ситуации с правами человека в России - на фоне продолжающейся войны в Украине. Организация отмечает, что сама она была признана в прошлом году "нежелательной" в России.

Число политзаключённых в России выросло к концу года до 1217, среди них 108 женщин (HRW опирается, приводя эти цифры, на данные "Мемориала"). Отмечается, что российские власти активно используют статьи, преследующие выражение личного мнения - в том числе о дискредитации армии, о распространении так называемых фейков о ней, о конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами и об участии в нежелательных или экстремистских организациях.

В докладе приводятся примеры жёстких приговоров за антивоенные высказывания, в том числе для группы журналистов, которые сотрудничали с Фондом борьбы с коррупцией.

Так называемыми "иноагентами" в 2025 году признали 215 лиц, главным образом физических, нежелательными объявили 78 организаций. Эти цифры выше, чем в 2024. Были также введены новые ограничения на "иноагентов", включая запрет на получение доходов от интеллектуальной деятельности и инвестиций.

Отмечается рост случаев преследования представителей ЛГБТ-сообщества, включая реальные сроки, а также массовые штрафы в отношении издательств, книжных магазинов, онлайн-площадок. Отмечается также ужесточение политики по отношению к абортам и введение ответственности за так называемую пропаганду бездетности. Отдельно отмечено ужесточение цифрового контроля и цензуры в интернете, включая введение штрафов за поиск экстремистского контента. В статье об Украине говорится о предполагаемых военных преступлениях России в ходе войны против Украины, и в частности отмечается, что, по данным ООН, с февраля 2022 по декабрь 2025 года подтверждена гибель 14999 мирных жителей Украины, ещё более 40 тысяч получили ранения. Также рассказано о нарушениях прав человека на оккупированных Россией территориях Украины.