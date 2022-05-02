"Эфирная хрюканина". Россияне осваивают политический термин

27 апреля скандально известный российский телеведущий Владимир Соловьёв, беседуя с полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым, назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты". Полпред согласился с таким определением.

Одесский политик Алексей Гончаренко

Соловьев назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты". Получается, Москва – центр мерзотной соловьевщины?

На этом и палится Кремль. Его говорящие головы должны отрабатывать каждый миллион, изображая жертву при необходимости. Соловьев изображает. Пережил "покушение" от секретных диверсантов с дисками Sims и неразборчивой подписью. И тут же вляпался.

Во-первых, жертвы так себя не ведут. По крайней мере, ведут себя не как обычно, а этот наброс – типичная соловьевщина.

Во-вторых, у него выросли шансы получить в лоб от любого уроженца Екатеринбурга.

В-третьих, избиение будет сложно выдать за украинскую диверсию: скоро эту тварь будут лупить на каждом углу.

Кстати, я уже писал, что на войну Кремль шлет нищих из периферии. Как видите, и унижает тоже. "Мерзотная", ну надо же.

В общем, сдулась невинная жертва покушения, просто открыв свой черный рот. Все же иногда лучше жевать, а не говорить. В случае с Соловьевым – жевать нужно постоянно, желательно и во сне. Иначе получается вот такое.

К Екатеринбургу у Соловьёва особое отношение – раньше он уже называл его "городом бесов".

Патриотов Екатеринбурга слова телеведущего возмутили.

Владимир Фереферов

Уральский боксер, олимпийский чемпион Егор Мехонцев "пригласил" телевизионного и радио– ведущего Владимира Соловьева в гости (далее цитата):

"Записываю свое видео из центра мерзотной либероты. Из эпицентра неонацистов и подонков, как утверждает Владимир Рудольфович Соловьев. Значит, это я, всё мое окружение, моя семья, мои родители. Я вот что хочу сказать, Владимир Рудольфович, вы там на телевидении все сошли с ума. Именно Вы – тот неонацист, о которых вы говорите. Вы разделяете людей. На уральцев и москвичей. На украинцев и русских. Это Вы – негодяй. Возможно, вы не были удовлетворены своими семинарами, которые вы проводили здесь в Екатеринбурге. Весь город был завешан вашими плакатами "Жесткие переговоры с Владимиром Соловьевым". Так вот, приезжайте в Екатеринбург, на Урал. Мы вас научим, что такое по-настоящему жесткие переговоры".

Журналист из Екатеринбурга Дмитрий Колезев

Посмотрев недавние эфиры Владимира Соловьева и посоветовавшись с юристами, я решил подать заявление о проверке слов телеведущего на предмет оскорблений, клеветы и разжигания ненависти и вражды. На мой взгляд, Соловьев стремился унизить как меня лично (назвав "предателем родины", "подонком, притворяющимся российским гражданином" и обвинив в сотрудничестве с иностранными разведками), так и социальную группу – людей либеральных взглядов и в первую очередь тех из них, кто проживает в Екатеринбурге. Необходимые юридические действия последуют. Мои интересы будет представлять адвокат Михаил Беньяш.

Михаил Беньяш также подготовит шаблон документа, который смогут использовать все желающие подать на Соловьева схожие заявления.

В случае, если нам удастся взыскать с г-на Соловьева компенсацию морального вреда, деньги будут перечислены в "Фонд Ройзмана".

За город вступился и губернатор Свердловской области единоросс Евгений Куйвашев, предложивший Соловьёву следить за языком. В ответ Соловьёв разошёлся ещё больше и обвинил Куйвашева в связях с бандитами и дружбе с Евгением Ройзманом.

Евгений Ройзман не проявил к перепалке особого интереса.

Зато Соловьёву неожиданно ответил автор-исполнитель блатных романсов, многократный обладатель премии "Шансон года" Александр Новиков, пик славы которого пришёлся на конец 20-го века. Ответил так, что о нём опять заговорила вся Россия – и ввёл в широкий обиход новое для большинства россиян слово.

Илья Лазаренко

Между советскими патриотами СССРФ случился учёный диспут. Интеллектуально-культурный уровень его идеален. Да, так выглядит Советская Россия на излёте своей истории. Но кто скажет, что это удивительно? Удивительно, что эта говноконструкция РФ воспринимается кем-то как более-менее современное государство.

"Слышь, ты, штрибан. Ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А лучше закуси свое поганое жало".

Лиора Лурье

В мой словарный запас вошли два новых русских слова.

Штрибан – как удалось выяснить, это нечто вроде "старпер", но только еще противнее и смешнее.

Ну, а хрюканина – думаю, понятно без перевода. Если нужно "фильтровать базар" (любой), то уж хрюканину тем более) Это совсем гнилой базар, если объяснять академически)

Кто не в курсе (хотя вряд ли). Это пример высокой полемики в России... [...]

В перепалку между Журналистикой и Властью не могла не вмешаться Культура. И оказалось: когда говорят музы, пушки могут заткнуться.

Бард Новиков (вот теперь знаю, что есть такой, вот и культурный запас повысила), высказался в адрес Соловьева – см. в цитируемом посте Ильи. В общем, шах и мат. Думаю, штрибан и хрюканина вполне могут на излете ымперии стать ее вкладом в языки мира, вроде "спутника", "погрома" или "Ка-Джи-Би". А то слишком вялые часто дискуссии

Антон Орех

И антураж прекрасный, и речь. Урал – край суровых и прямых людей.

Анна Монгайт

Чувствую себя абсолютно счастливой . Прослушала ответ "шансонье с опытом отсидки" Александра Новикова Владимиру Соловьеву , тоже в какой-то степени шансонье. Соловьев наехал на губернатора Свердловской области Куйвашева . Новиков в богатом интерьере на фоне иконостаса ответил и от себя, и от всей уралмашевской группировки: "Фильтруй, Владимир , хрюканину ! Закуси жало!"

Олег Володин

Учим пацанский.

"Штрибан" – мужчина недалекого ума.

"Хрюканина" – не подтверждённые фактами утверждения.

Александр Кынев

Слово дня – хрюканина.

Алиса Зюс

Хорошее слово "хрюканина", точное.

Татьяна Малкина

Очень понравилась "хрюканина" (в отличие от жала).

хорошее слово, полезное, радостное. надо взять на вооружение.

Александр Орлов Михайлович

Да, хрюканина – отличное слово, исчерпывающее, описывает примерно всё, что говорится сегодня в России ртом. К тому же, когда известный переводчик с блатного уральского говорит "фильтруй хрюканину, жало своё поганое завали" главному путинскому пропагандисту, в ситуации, когда и сам Путин и его окружение только что публично сокрушались по поводу как бы подготовки украинского покушения на этого пропагандиста, так вот, в такой ситуации хрюканина выглядит вполне как чёрная метка, и не Соловьёву.

Алексей Гридин

Надо расширять словарный запас, наверно. Взять на вооружение вот это, про "фильтруй хрюканину, штрибан". Хот некоторые такое хрюкают, что даже фильтрованная хрюканина как-то плоховато заходит.

Валерий Печейкин

А ведь если вслушаться, то слово хрюканина может зазвучать как прекрасное женское имя. Представьте, что вы иностранец и вам говорят, что Нина это сокращённая форма от Хрюканины.

Прокремлёвский политолог Сергей Марков предупреждает:

Хрюканина. Это новое слово, открытие этих дней. Особенно оно понравилось тем, кому не нравится ни Путин, ни СВО.

Его использовал певец Александр Новиков, который от имени уральцев как мог защищал Куйвашева и оскорблял Соловьева. Можно сказать, это слово времен специальной военной операции. Теперь именно так временами будут называть речи своих оппонентов те, кто ненавидит друг друга. И Хрюканина – это речи времен всеобщей ненависти.

Слово тут же начали употреблять, иногда даже не успев толком выучить, как оно пишется.

Маша Филимор-Слоним

Понимаю, что фраза "как же медведев деградировал" звучит глупо, поэтому скажу по-другому: поздравление с 1 мая и днем победы, которое Медведев, молча и стоя спиной к зрителю, написал на как бы школьной доске, подписавшись последней буквой латинского алфавита, а потом многозначительно посмотрел на зрителя, это уже какая-то полная хрюкавина, даже сильнее по хрюкавиности, чем кошачья жопа, которую на заре своего президентства показал детям Путин!

Заметили перебранку и в Украине.

Украинский журналист Сергей Наумович

Уровень общения внутри рф вышел на новую высоту.

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко

В стране-зоне и общение соответствующее. Достаточно вспомнить быкование российских "дипломатов" или похабные анекдоты от бункерной нечисти, и станет понятно, что у "верхушки" в рф другого общения быть и не может.

Разложили по понятиям, чтоб до соловьева дошло, что его "хрюканина" никого не пугает.

#запоребрик

Российские журналисты и политологи анализируют глубинные смыслы хрюканины.

Александр Амзин

Хрюканина – это, конечно, не только качественное, но и жанровое определение текста. Его должны взять на вооружение как журналисты, так и копирайтеры. Последним наконец-то подарили слово не только для наполнения брифа, но и для описания выполненного заказа.

России как никогда нужна ежедневная газета "Поганое жало" со слоганом "Свежая хрюканина для каждого штрибана". Или даже свежайшая. Доходчивое СМИ для туговатых.

В редакционно-производственном процессе тоже очень удобно. Дай хрюканины на двадцать строчек по такой-то теме.

Добей в ролик хрюканины, чтобы разбавить. Ну как думаешь, от кого. Не от себя же.

Прямая хрюканина, косвенная хрюканина. Устная. Письменная. Диплом "Хрюканина как исторически сложившаяся форма общения людей". Популярный пересказ чужой хрюканины.

Хрюканина в качестве слова, обозначающего вообще любое выступление по телевизору. Особенно – ведущих телеканалов и официальных лиц. Прогноз хрюканины: в день послания Федеральному собранию ожидается не менее четырех часов эфирной хрюканины. Вечером обильное выпадение хрюканины в виде часового новостного воскресного выпуска.

Выбирайте пути отъезда.

Вы хотели сказать – объезда?

Нет.

Гасан Гусейнов

Клоачное, или Шаги командора

Слова певца, обращенные к Владимиру Соловьеву – "Слышь ты, штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А еще лучше закуси свое поганое жало" – это лишь отклик на клоачное высказывание самого Соловьева, назвавшего Е-бург "центром мерзотной либероты".

Общество попало в ловушку: "хрюканина" понравилась интеллигенции, а "мерзотная либеротá" не понравилась.

Почему? Думаю, это объясняется тем, что Владимир Соловьев – это "угловой" российской правящей элиты, он там прямо и живет, и булькает во весь рот всей этой блевотиной часами каждый день. А шансонье Александр Новиков слепил из вторичного продукта компактное художественное произведение.

Немного тревожит взволнованное, прямо-таки трепетное отношение мыслящей России к этой новой "хрюканине".

А ведь всего два года назад тот же Соловьев буквально рычал на меня за характеристику, которую я давал его речевому облику и в 2018, и в 2008 гг.

А теперь какие-то негодяи решили даже покуситься на Соловьева, Скабееву, Киселева и других носителей русского клоачного.

Эта нефть, это черное золото, эти зловонные недра, этот свалочный газ нашего языка, сколько еще вы намерены добывать и гнать это дело по трубам?

Игорь Эйдман

В десятку! Хрюканина – наиболее точное обозначение российской телепродукции. Останкино – это огромный рынок хрюканины. На множестве прилавков, за которыми стоят Соловьев, Киселев, Симоньян, Шейнин, Норкин и т.п., кусками навалена тухлая, сочащаяся кровью и дерьмом, пропагандистская хрюканина. К прилавкам – очередь телезрителей. Они отдают бойким торговцам за их товар остатки своих мозгов. А потом, не отходя от прилавка, пуская сопли и слюни, чавкая и причмокивая, с наслаждением жрут эту зловонную требуху.

Каждый день перед закрытием рынка торговцы относят свежие мозги покупателей в бронированный кабинет, где за длинным-длинным столом сидит сумасшедший директор-Путин. А телезрители, отравленные хрюканиной, даже не догадываются о том, что он забрал их мозг.

Александр Баунов

Новый для меня термин " #хрюканина" ознаменовал видимую часть раскола элит (и групп граждан) на радикальных и умеренных, и одновременно вполне точно обозначил ту радикализацию официального языка, которую мы наблюдаем – эту гонку на остервенение, эти веселые старты оголтелости, задача которых связать всех не повязанных или недостаточно повязанных кровью (то есть непосредственным участием в принятии и реализации силовых решений) пактом слова – втянуть как можно больше людей в радикализацию высказывания.

Именно эту задачу, в частности, выполняют ведущие и большинство гостей в студиях государственных СМИ, когда день за днем повышают тон, громкость и резкость. На их фоне чиновниками некомфортно оставаться умеренными. Умеренность, спокойствие, попытка не втягиваться в хрюканину начинается выглядеть как попытка оставить дверь приоткрытой, сбежать с черного хода, уклониться, быть святее других: почему это он не хрюкает? Задача информационной номенклатуры – радикализовать обычную номенклатуру.

Испытываешь некоторую благодарность и уважение к тем официальным лицам, которые сохраняют человеческий язык, хотя бы бюрократический жаргон. Даже это стало рискованным, как ровный почерк в школе, где от всех вдруг стали требовать, чтобы страница была закалякана беспорядочными линиями.

Эта навязанная сверху речевая радикализация и умножает количество хрюканины, превращая в нее не только телепередачи, но и пресс-конференции, соцсети высоко и не очень поставленных спикеров, официальные заявления, статьи, концерты, а на подходе такие же книги, фильмы и спектакли. Даже балет-хрюкаинину уже нельзя исключить.

Павел Лобков

К вопросу о хрюканине. Не совсем лингвистически верно, как мне кажется. Х.– это как харкотина или блевотина, конечный продукт, телесное выделение,отторгнутое телом. Его нельзя фильтровать, это уже есть, лежит кучей или сгустком, а не производится в процессе. Однокоренное слово – хрючево, несъедобная или плохо приготовленная еда, как правило, overcooked. То есть с ним уже сделать нельзя ничего. Учитывая, что адресат филиппики о Х. постоянно производит Х. в процессе жизнедеятельности, логично было бы найти иную словесную форму ,акцентирующую внимание именно на процессе производства Х.

Так, по крайней мере, высказался источник в руководстве ОПГ Уралмаш.

Некоторые оппозиционеры и даже умеренно провластные аналитики увидели в перепалке прошедшую по властной вертикали трещину.

Максим Шевченко

"Город древний, город славный" перешёл в контрнаступление.

Так Владимира Рудольфыча давно никто не опускал.

Но при всей зрелищности происходящего, невольно возникает вопрос.

А не являются ли активность Соловьева и Симоньян и скандалы закипевшие вокруг них, шумом и пылью вокруг, допустим, битвы за "Первый канал"?

И начатая Симоньян травля Галкина с Пугачевой (ассоциирующихся с Первым каналом), и демонстрация Соловьевым готовности наехать на "гнездо либерасни" (он то хотел "Ельцин-центр" так обозначить, но по привычке к безнаказанности не потрудился сконцентрироваться и в итоге оскорбил весь Екатеринбург) – ведь все это демонстрация своей прыти кому-то "наверху".

На моей памяти, впрочем, многие отправляли Эрнста на пенсию. Никому не удалось.

Но Новиков все-равно красава!

Помню с первого курса его песни:

Город древний, город длинный, Имярек Екатерины, Даже свод тюрьмы старинной Здесь положен буквой "Е". Здесь от веку было тяжко, Здесь "пришили Николашку" И любая помнит башня О демидовской семье.

Зря Соловьев все это затеял, ох, зря!

Аббас Галлямов

Консервативная часть общества считает, что политика должна быть "солидной". Я это слово сам на фокус-группах неоднократно слышал. Мысль о том, что государственный дискурс может осуществляться на блатной фене, значительной части "глубинного народа" неприятна. Слишком уж всё это напоминает лихие 90-е.

В Кремле это всё, конечно, понимают и сам Путин старается уголовным жаргоном не злоупотреблять. Иногда прорывается, конечно, но не часто.

Глядя на ведущуюся сейчас дискуссию между Соловьевым и Куйвашевым, нельзя сделать иного вывода помимо очевидного: Администрация президента стремительно теряет контроль над ситуацией. Игроки отправились в самостоятельное плавание и каждый из них гребет туда, куда считает нужным.

Так умирают системы.

Екатерина Винокурова

Ладно, давайте попробуем спокойно проанализировать происходящее в событиях Владимир Соловьев vs Урал.

Причем Урал не оппозиционный, а самый лояльный, ну и флагманский крейсер – их первый губернатор Эдуард Россель, это прямо легенда, которую легко не пошлешь и на рэп-баттл не вызовешь.

Задам вам вопросы на подумать.

1. Помните ли вы прецеденты, когда лояльный высшему руководству страны публичный человек одновременно выступать за президента, но категорически против его, ну давайте, рупора(не совсем верное слово, но пусть будет)?

2. Помните ли вы ситуацию, когда региональные элиты(высказались люди, аффилированные с разными группами, но это для ценителей Урала) так однозначно и публично давали отпор "федералам" – "не надо делить людей по географии и обижать наш регион"?

3. Как вы думаете, а что будет дальше?

Анатолий Несмиян

Конфликт, который на пустом практически месте нарисовал наш ведущий пропагандист Соловьев, крайне пренебрежительно и в совершенно недопустимом тоне высказавшийся по поводу Екатеринбурга, сам по себе не стоит выдохнутого во время выступлений сторон воздуха. Но при этом он внезапно (хотя и вполне предсказуемо) поднял градус местного патриотизма.

В общем-то, и правда, с какой стати какой-то "штрибан" будет давать свою характеристику миллиону человек, причем в предельно неуважительном и откровенно быдлячьем тоне?

Однако статус Соловьева как рупора Кремля переводит этот конфликт (пускай и неявно) на уровень "регионы-центр", и Кремль теперь обязан как минимум обозначить свое отношение к произошедшему. Причем если он его проигнорирует, это будет, скорее, согласие с хамством Соловьева. То есть – определенной позицией. В стороне остаться в таком случае не удастся никак.

Журналист Александр Плющев призывает не радоваться раньше времени.

Ксения Фёдорова

Во Львове – Анджелина Джоли

На Кипре у Цеслера Макаревич

А у нас , блин, одна хрюканина.

Но люди всё равно радуются.

Боинг Чарли

ДАННАЯ ХРЮКАНИНА (БАЗАР) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ШТРИБАНОМ, НЕ ЗАКУСИВШИМ СВОЁ ПОГАНОЕ ЖАЛО, И (ИЛИ) ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ШТРИБАНА