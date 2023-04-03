Художника приговорили к ограничению свободы из-за надписи про Путина

Суд в Екатеринбурге приговорил к шести месяцам ограничения свободы уличного художника Леонида Чёрного (настоящее имя Егор Ледякин) из-за надписей "No war" и "Путин х**ло" на стене дома. Об этом сообщает издание "It's my city".
Чёрного признали виновным в вандализме по мотивам политической ненависти. Прокуратура требовала для него два года ограничения свободы. Ущерб от действий художника оценили в 1300 рублей. После вступления приговора в силу, Чёрному нельзя будет выезжать из города, участвовать в массовых мероприятиях и менять место жительства.
По версии следствия, художник написал на стене одного из домов баллончиком "No war" и "Путин х**ло". При этом судили его только за надпись про Путина, а антивоенную надпись из дела исключили. Защита художника настаивает, что Чёрный не имеет отношения к этим надписям. Юристы указывают на то, что из материалов дела не понятно, кто именно их сделал. "По камерам просто видно, что какой-то молодой человек переходил дорогу. Прямой связи между тем, что есть надписи, с тем, что Егор проходил там, нет." - заявила адвокат Наталья Новикова.
Полиция задержала Леонида Чёрного в марте 2022 года. Поводом для этого стало якобы то, что он "подозрительно озирался" и "шатался". В рюкзаке у него нашли баллончики с краской и стикеры с надписями "Груz 200" и "**Zдец". Чёрный утверждал, что в отделе полиции его били за то, что он требовал адвоката. Полицейские составили на него административный протокол о появлении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и арестовали на пять суток.
Позднее на него завели дело о вандализме из-за стикеров, которые нашли в его рюкзаке. Однако лингвистическая экспертиза показала, что они не носят оскорбительный характер. Тогда Чёрному вменили создание надписей про Путина на стене дома.
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