Художница Скочиленко выступила в прениях сторон в суде

Обновление. Первоначально в новости сообщалось, что Саша Скочиленко выступила в суде с последним словом. Это не так, она выступила в судебных прениях. При этом издание "Медиазона" опубликовало текст предположительно последнего слова, которое должна произнести Скочиленко, однако затем текст был удалён с его сайта. С последним словом Скочиленко выступит в суде предположительно 16 ноября. Текст новости соответственно был отредактирован, чтобы отразить это изменение.

Художница Саша Скочиленко, которую обвинение просит приговорить к восьми годам лишения свободы по делу об антивоенных стикерах в магазинах, выступила во вторник в прениях в Василеостровском суде Санкт-Петербурга. Полный текст её выступления опубликован в телеграм-канале поддержки Скочиленко.

Скочиленко заявила, что не признаёт вину в распространении заведомо недостоверных сведений об армии. "Я полностью убеждена в том, что действовала в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, а также в целях поддержания международного мира и безопасности", - сказала она. Она также отметила, что не действовала по мотивам ненависти, как сказано в обвинительном заключении.

"Я переполнена чувством сострадания ко всем погибшим и пострадавшим на войне. Мне жалко любых солдат, жалко любых мирных жителей и жалко разрушенных городов", - отметила художница. Она также сказала, что не считает распространённую ей информацию о войне в Украине заведомо ложной, и призвала вынести оправдательный приговор.