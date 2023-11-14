Художница Скочиленко выступила в прениях сторон в суде

Обновление. Первоначально в новости сообщалось, что Саша Скочиленко выступила в суде с последним словом. Это не так, она выступила в судебных прениях. При этом издание "Медиазона" опубликовало текст предположительно последнего слова, которое должна произнести Скочиленко, однако затем текст был удалён с его сайта. С последним словом Скочиленко выступит в суде предположительно 16 ноября. Текст новости соответственно был отредактирован, чтобы отразить это изменение.
Художница Саша Скочиленко, которую обвинение просит приговорить к восьми годам лишения свободы по делу об антивоенных стикерах в магазинах, выступила во вторник в прениях в Василеостровском суде Санкт-Петербурга. Полный текст её выступления опубликован в телеграм-канале поддержки Скочиленко.
Скочиленко заявила, что не признаёт вину в распространении заведомо недостоверных сведений об армии. "Я полностью убеждена в том, что действовала в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, а также в целях поддержания международного мира и безопасности", - сказала она. Она также отметила, что не действовала по мотивам ненависти, как сказано в обвинительном заключении.
"Я переполнена чувством сострадания ко всем погибшим и пострадавшим на войне. Мне жалко любых солдат, жалко любых мирных жителей и жалко разрушенных городов", - отметила художница. Она также сказала, что не считает распространённую ей информацию о войне в Украине заведомо ложной, и призвала вынести оправдательный приговор.
- Художница и активистка Саша Скочиленко находится в СИЗО с апреля прошлого года. Её обвиняют в распространении фейков о российской армии. Поводом стало то, что в магазине "Перекрёсток" Скочиленко наклеила на ценники стикеры с информацией об обстреле мариупольского драмтеатра российскими военными и гибели мирных жителей. Художница признала факт распространения стикеров, однако заявила, что информация на них не является ложной, а потому она не считает себя виновной. Подробнее о деле – в материале Север.Реалии.
- Чтобы доказать вину Скочиленко, следствие обратилось к двум экспертам – лингвисту Анастасии Гришаниной и политологу с "филологическим, юридическим и политологическим образованием" Ольге Сафоновой для проведения лингвистического заключения. Но в экспертизе было не только лингвистическое выводы, но и психолингвистические, хотя такой компетенции у экспертов следствия не было. Эксперты обвинения заявили, что в ценниках есть мотивы политической ненависти, а Вооруженные силы РФ, по их мнению, являются социальной группой. Филолог Светлана Друговейко-Должанская за критику этой экспертизы лишилась своей должности в СПбГУ.
- По делу трижды менялись прокуроры.
- Дело Скочиленко рассматривается в Василеостровском районном суде Петербурга. Как сообщает издание "Медиазона", на девятнадцатом по счёту заседании, которое состоялось 11 октября, обвиняемая впервые расплакалась: из-за того, что судья Демяшева и прокурор Гладышев сначала не разрешили ей поменять батарейки в кардиомониторе (у художницы порок сердца), а затем отказали ей в приёме пищи.
- Накануне судья Оксана Демяшева ушла из зала из-того, что слушатели слишком громко, по её мнению, аплодировали адвокату подсудимой. Судья сначала потребовала от пришедших покинуть зал, а затем перенесла заседание на 14 ноября. В репортаже "Соты" отмечается, что аплодисменты, которые помешали Демяшевой, раздались после того, как адвокат Скочиленко Яна Неповиннова в своём выступлении заявила, что данный суд – "экзамен на человечность" и судье "выпал шанс его сдать".
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