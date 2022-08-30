Художнице Александре Скочиленко продлили арест до 1 октября 

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга продлил до 1 октября содержание под стражей художнице Александре Скочиленко. Её обвиняют в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти. Скочиленко грозит до 10 лет лишения свободы.

Во вторник стало известно, что художницу посетила в СИЗО уполномоченная по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова. Ранее сообщалось, что у Скочиленко диагностирована целиакия — непереносимость глютена, из-за которой ей нельзя употреблять в пищу многие продукты и требуется специальное питание. В изоляторе его не обеспечивают, из-за чего у арестованной ухудшилось состояние здоровья.

После посещения Скочиленко Агапитова заявила, что у обвиняемой "нет прав на получение диетического питания", а сама омбудсмен не может "вмешиваться в дела следствия и полиции".

Художницу и активистку Александру Скочиленко обвиняют в том, что она в магазине "Перекрёсток" наклеила на ценники стикеры с информацией об обстреле мариупольского драмтеатра российскими военными и гибели мирных жителей. Известно, что уголовное дело возбудили после доноса петербургской пенсионерки. Женщина увидела ценники в магазине и, по её словам, "крайне возмутилась прочитанной клеветой", поскольку "очень переживает" за российских солдат в Украине и смотрит все новости про это.

В СИЗО Скочиленко находится с 13 апреля. Она признала факт распространения стикеров, однако заявила, что информация на них не является ложной, а потому она не считает себя виновной.