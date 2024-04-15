Чем ответит Израиль на массированный удар Ирана по своей территории с применением ракет и боевых беспилотников;

Курс биткоина резко снизился на фоне иранской атаки против Израиля, цены на нефть почти не изменились;

Осужденный в России правозащитник Олег Орлов тайно этапирован в СИЗО в Самаре до рассмотрения апелляции на его приговор;

В парламенте Грузии во время рассмотрения закона об "иностранных агентах" произошла драка между сторонниками и противниками принятия закона;

На Урале продолжаются сильные наводнения, жители региона жалуются на бездействие властей;

Алле Пугачевой исполнилось 75 лет.