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Время Свободы

Хук справа за "иноагента". Драка в парламенте Грузии

Информационный дайджест "Время Свободы", 15 апреля

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Время Свободы - Темы дня 15.04.2024
by Радио Свобода

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Чем ответит Израиль на массированный удар Ирана по своей территории с применением ракет и боевых беспилотников;

Курс биткоина резко снизился на фоне иранской атаки против Израиля, цены на нефть почти не изменились;

Осужденный в России правозащитник Олег Орлов тайно этапирован в СИЗО в Самаре до рассмотрения апелляции на его приговор;

В парламенте Грузии во время рассмотрения закона об "иностранных агентах" произошла драка между сторонниками и противниками принятия закона;

На Урале продолжаются сильные наводнения, жители региона жалуются на бездействие властей;

Алле Пугачевой исполнилось 75 лет.

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