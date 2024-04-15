Чем ответит Израиль на массированный удар Ирана по своей территории с применением ракет и боевых беспилотников;
Курс биткоина резко снизился на фоне иранской атаки против Израиля, цены на нефть почти не изменились;
Осужденный в России правозащитник Олег Орлов тайно этапирован в СИЗО в Самаре до рассмотрения апелляции на его приговор;
В парламенте Грузии во время рассмотрения закона об "иностранных агентах" произошла драка между сторонниками и противниками принятия закона;
На Урале продолжаются сильные наводнения, жители региона жалуются на бездействие властей;
Алле Пугачевой исполнилось 75 лет.
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