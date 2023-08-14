Хунта в Нигере намерена судить свергнутого президента

Военная хунта Нигера, свергнувшая 26 июля президента Мохамеда Базума, обвинила его в государственной измене и подрыве национальной безопасности и заявила о намерении судить его. Как сообщает Би-би-си со ссылкой на свои источники, заявление военных показывает их нежелание поддаваться международному давлению и освободить Базума.



Мохамед Базум был свергнут через два года после вступления в должность президента.

По сведениям СМИ, арестованный президент содержится в подвале президентского дворца. Представитель хунты объявил по государственному телевидению, что военные собрали доказательства для суда над "свергнутым президентом и его местными и иностранными сообщниками за государственную измену и подрыв внутренней и внешней безопасности Нигера".

В субботу высокопоставленная делегация мусульманских священнослужителей из соседней Нигерии встретилась с лидерами хунты в Ниамее. Как сообщил телеканал France24, в воскресенье глава миссии шейх Абдуллахи Бала Лау, лидер нигерийского салафитского движения Izala, заявил, что лидер хунты генерал Абдурахаман Тчиани готов рассмотреть возможность дипломатического урегулирования с Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС).

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на минувшей неделе посетила Нигер, где провела переговоры с военными, которые захватили власть. Высокопоставленному американскому дипломату было отказано во встрече со свергнутым президентом Базумом, а также с лидером переворота Абдурахманом Тчиани, сообщил Reuters.

Американский дипломат рассказала, что предоставила военным в Нигере несколько вариантов возможных действий, а также четко обозначила последствия для отношений с США, если Нигер не восстановит в должности свергнутого президента Базума или пойдет по пути соседнего Мали, сотрудничая с российской ЧВК "Вагнер".

По мнению Нуланд, военные, с которыми она встречалась, хорошо понимают риски для суверенитета Нигера, в случае приглашения в страну наёмников ЧВК "Вагнер".

Нигер — одна из самых бедных стран мира. Более 80 % территории страны расположено в пустыне Сахара, остальная часть занята полупустыней Сахель. 23-миллионное население страны сосредоточено сосредоточено на крайнем юге и западе страны. Главные отрасли экономики - сельское хозяйство и добыча урана.