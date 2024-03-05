"Хватит намёков". Соцсети об Алле Пугачёвой и Кристине Орбакайте

В соцсетях опять говорят об Алле Пугачёвой. Не высказываясь о войне и путинском режиме напрямую, она снова предложила своим поклонникам завуалированный сигнал, написав пост в Инстаграме и выложив новую песню.

Александра Архипова:

Семиотическая партизанщина или нет?

Алла Пугачева опубликовала пост в Инстаграме: «Первое воскресенье весны. Праздник желтых цветов. Не сдавайтесь. Мира». Это конечно, было проинтерпретировано как скрытая цитата из Алексея Навального (Не сдавайтесь) и как антивоенное послание (желтые цветы и мир). А вы что думаете?

Андрей Мальгин:

Обсуждается некий пост Аллы Пугачевой как некое "завуалированное политическое высказывание". Сколько ни вчитывался, ни прямого, ни завуалированного политического высказывания не увидел.

Майкл Наки:

Знаете, я как-то не могу разделить с остальными радость от очередного "зашифрованного послания" Пугачевой. Ну, правда, можно за два года войны уже начать нормально высказываться. Ты в эмиграции, с деньгами, которых хватит и пра-пра-правнукам и так далее. Хватит уже этих полу-намеков, пора брать пример с мужа.

Тем не менее, провоенной публике появление Пугачёвой оказалось против шерсти, а коллеги по шоу-бизнесу поспешили демонстративно отстраниться.

Анатолий Несмиян:

Российская богема начала наперегонки охаивать новую песню Пугачевой. Урок, полученный теми, кто зашел не в ту дверь, усвоен, поэтому нужно срочно отметиться и отрапортовать о лояльности. В превентивном порядке.

Сталингулаг:

Z-общественность очень негодует по поводу новой песни Аллы Пугачёвой. Некоторые особо ушлые, выучившие урок голой вечеринки, например, Пригожин, одним из первых бросился в атаку и заявил, что не собирается слушать новую песню и вообще никогда не был фанатом Пугачёвой.

Ещё легко отделался, мог сказать, что никогда Аллу Борисовну в глаза не видел. И мы бы охотно поверили, что известный музыкальный продюсер вообще незнаком с Примадонной. Какие наступают времена, такие нынче и пригожины. Но не только они.

Приветы из-за границы оставшимся в России тоже, откровенно говоря, уже надоели. Если два года назад заявления уехавших выглядели позицией и могли вызывать уважение, год назад они стали вызывать легкое недоумение, а сейчас, спустя столько всего, выступающие в жанре «душой я с вами в Забайкальском крае, а телом тут на теплом курорте» - начинают раздражать и кажутся издевательством

Марина Ахмедова:

Киркоров опять тыркнулся не в ту дверь, но очень быстро вылез из нее. Выложил у себя в сетях строки из нового альбома бывшей супруги Аллы Пугачевой. И, знаете, это, пожалуй, единственное в инфополе, что заставило меня сегодня утром улыбнуться. Очевидно же, что эти люди совершено ни в чем не ориентируются. Они настолько потонули в каком-то своем другом недоступном нам мире, что реально не понимают где плохо, а где - хорошо.

Он - взрослый мужчина - всю жизнь играл с бирюльками, стразами и перьями. Его высшее достижение - это качественно кого-нибудь перепеть и выйти на сцену красивым, отжав у Louis Vuitton какую-нибудь штучку первым. А тут его заставляют делать какие-то нравственные выборы, ездить в Донбасс. Весь его прежний мир из стразов рушится и летит к чертям. Киркоров не просто входит не в ту дверь, он даже не понимает где эти двери расположены, и тыркается куда придется. Это достойно маленькой такой жалости, но не сочувствия. И это невольно вызывает улыбку, когда представишь этот разноцветный мир и посреди него - совсем взрослого дядьку в перьях. А когда читаешь строчки из песни Пугачевой, которые и выложил Киркоров, просто хохочешь.

"Не беспокойся за меня, я готова к любой судьбе... не беспокойся, я не брошусь камнем вниз... Не беспокойся... Я живу на бис!".

Эти люди реально ничего не понимают. Они жили "на бис" где-то в своей перламутровой раковине. И когда выползли из нее, оказалось, что они сильно устарели, душевно ничтожны и ломаются от одного того, что мир, оказывается, не вертится вокруг них. И тыркаются, тыркаются и тыркаются не в те двери. И это видно даже по строчкам Пугачевой - они смешны, дёшевы и наивны. Трудно поверить, что их поет женщина семидесяти с чем-то лет. Эти люди реально достойны маленькой жалости, но называется она презрением

И ещё один сюжет, косвенно связанный с Аллой Борисовной. Z-общественность узнала, что Кристина Орбакайте не просто выступила в Петербурге, но ещё и часть билетов была выкуплены за счёт муниципальных бюджетов.

Дмитрий Конаныхин:

Берём в руки калькулятор.

Себестоимость дронов-камикадзе ~30 тыс. рублей. На один бронетранспортер "Бредли" нужно 3 дрона-камикадзе.

Таким образом, за счёт выделения государственных средств гражданке Орбакайте фронт лишился минимум 110 дронов или не уничтожил 33 "Бредли".

На чьей стороне чиновники Санкт-Петербурга?

Андрей Медведев:

На самом деле, это надо понимать. Чиновники, которые потратили бюджетные средства на массовую скупку билетов на концерт Орбакайте, по сути украли эти деньги у фронта.

Александра Машкова-Благих:

Нельзя! Нужно четко зафиксировать в сознании всех артистов: если не можешь любить страну просто так, то будешь любить Россию через правильную позу. Можно вздрагивать в ожидании чёрных воронков. Для особо нежных - трястись от кровавого тирана и целовать российский флаг.

Ноу Россия - ноу мани.

Недемократично? Не знаю... в США и Европе только так.

Анастасия Миронова:

Люди как будто бы уже отчаялись сопротивляться болоту. Орбакайте так Орбакайте. Вернулся Киркоров и снова заседает в телешоу? Ну что ж, может, у нашего народа судьба такая — кормить семью Пугачевой?