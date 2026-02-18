И за "Орешник" тоже. Зеленский ввел санкции против Лукашенко

В Женеве закончился третий раунд переговоров по Украине
Жители неоккупированной части Донбасса о своем отношении к переговорам
Контрнаступательные операции ВСУ на Запорожском направлении
США по-прежнему рассматривают возможность ударов по Ирану
Владимир Зеленский ввел персональные санкции против Александра Лукашенко
Угрожает ли арест Германа Галущенко репутации Зеленского
Талибы ввели новый уголовный кодекс, правозащитники говорят о гендерной и социальной дискриминации
Совет Федерации России утвердил поправки к закону «О связи», разрешающие ФСБ отключать мобильную связь
Акция против блокировки Telegram у здания Роскомнадзора