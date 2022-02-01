Что такое сталкинг и кто такие сталкеры. Что, если твой "сталкер" – родная мать. Поможет ли полиция избавиться от назойливого "наблюдателя". И при чем здесь Стинг.
В подкасте участвуют:
Юля, которую преследует сталкер
Мари Давтян, адвокат и участница Консорциума женских неправительственных объединений
Хана Корчемная, психолог кризисного центра ИНГО
В подкасте участвуют:
Юля, которую преследует сталкер
Мари Давтян, адвокат и участница Консорциума женских неправительственных объединений
Хана Корчемная, психолог кризисного центра ИНГО