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Я буду следить за тобой. Что такое сталкинг

Я буду следить за тобой. Что такое сталкинг
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Я буду следить за тобой. Что такое сталкинг

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Что такое сталкинг и кто такие сталкеры. Что, если твой "сталкер" - родная мать. Поможет ли полиция избавиться от назойливого "наблюдателя”. И при чем здесь Стинг.

Что такое сталкинг и кто такие сталкеры. Что, если твой "сталкер" – родная мать. Поможет ли полиция избавиться от назойливого "наблюдателя". И при чем здесь Стинг.

В подкасте участвуют:
Юля, которую преследует сталкер
Мари Давтян, адвокат и участница Консорциума женских неправительственных объединений
Хана Корчемная, психолог кризисного центра ИНГО

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