"ИГ" сообщило о гибели лидера и назначении нового

Группировка "Исламское государство" (ИГ), признанная террористической во многих странах мира, включая Россию, заявила в среду о гибели своего лидера Абу Хасана аль-Хашими аль-Кураши.

В опубликованном в соцсетях в аккаунтах, связанных с "Исламским государством" сообщении, которое цитирует агентство Reuters, говорится, что бывший лидер погиб в бою. Где и когда это произошло, не сообщается. Новым руководителем группировки назван некий Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши. Не указывается, является ли он родственником предыдущего главы организации. Это уже третий лидер "ИГ" с фамилией аль-Кураши, речь, по всей видимости, идёт о псевдонимах.

Речь идёт уже о четвёртом лидере ИГ. Первые двое - Абу Бакр аль-Багдади и Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши - были убиты в результате операций американских военных. О смерти Абу Ибрагима аль-Кураши 3 февраля 2022 года сообщал президент США Джо Байден. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби приветствовал сообщения о гибели его преемника.

"Исламское государство", которое в середине 2010-х годов контролировало значительные территории в Ираке и Сирии. В результате кампаний США и их союзников, армии Ирака, Турции, сирийских правительственных сил, поддержанных Россией, утратило свои позиции и сейчас не контролирует какие-либо населённые пункты, перейдя к партизанской войне. Сторонники "ИГ" также ведут вооружённую борьбу в Африке и время от времени устраивают теракты в Европе.