Игорь Мангушев, выступавший с "черепом украинца", ранен в голову

Политтехнолог и офицер российской армии Игорь Мангушев, известный тем, что прошлым летом выступал со сцены, держа в руках, по его словам, череп убитого украинского военного, при невыясненных обстоятельствах получил в Луганской области тяжёлое ранение в голову.
Об этом сообщается в телеграм-канале самого Мангушева, а также в ряде других российских телеграм-каналов, освещающих войну в Украине. В телеграм-каналах опубликованы фотографии, как утверждается, раненого Мангушева в больнице. О его ранении пишет также агентство РИА "Новости" и другие российские, а также украинские СМИ.
Утверждается, что он был доставлен в нейрохирургию города Стаханов (расположен на подконтрольной России территории Луганской области, официальное украинское название – Кадиевка) со слепым огнестрельным пулевым ранением в голову. Приводится оценка состояния как "стабильно тяжелого, с негативной тенденцией".
Утверждается, что ранение Мангушев получил не в бою. По данным телеграм-канала "МИГ", это произошло на блокпосту около Стаханова, в Мангушева якобы стреляли из пистолета с близкого расстояния. Кто мог в него стрелять и почему, пока не ясно.
Видео с выступлением Мангушева с черепом в руках было распространено в августе прошлого года. В своей речи Мангушев заявил, что Россия воюет "с идеей Украины как антироссийского государства" и "все носители этой идеи должны быть уничтожены". Также он сказал, что ему плевать на то, сколько и как нужно убить украинских солдат. По его словам, череп принадлежал украинцу, убитому при штурме Мариуполя; это утверждение не верифицировано.
Власти Украины после публикации видео официально обратились в ООН. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что видео с выступлением Мангушева является ещё одним доказательством нарушения Россией международного гуманитарного права.
- Мангушева российские СМИ называли одним из основателей частной военной компании "Е.Н.О.Т." ("Единые народные общинные товарищества") и политтехнологом, близким к создателю "ЧВК Вагнера" Евгению Пригожину.
- Члены "Е.Н.О.Т." участвовали в боевых действиях на востоке Украины и в Сирии, а также в аннексии Крыма в 2014 году. В 2019 году Следственный комитет России обвинил восьмерых наёмников из ЧВК в создании преступного сообщества, грабежах и вымогательствах. Одного из руководителей преступной группы, Романа Теленкевича, приговорили к 13 годам лишения свободы.
- Сейчас телеграм-каналы называют Мангушева капитаном российской армии. Сам по себе он говорил как о командире подразделения по борьбе с беспилотниками так называемой Народной милиции "ЛНР".
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