"Игра на опережение". Рунет о визите Байдена в Киев

Приезд Джо Байдена в Киев в этот понедельник в буквальном смысле взорвал соцсети - и это отнюдь не клише!

Фёдор Крашенинников:

Дрожащий от страха Байден трусливо прилетел в Киев в то время как мужественный Путин храбро сидит в бункере!

Леонид Волков:

Байден в Киеве, и вот как интересно получается — сирены воздушной тревоги звучат над головой Байдена и Зеленского в Киеве, а прячется в бункер Путин в Москве.

Мощный шаг получился, приветик такой Путину перед его "посланием федеральному собранию" (которое, я уверен, будет очень невнятным). "Вот, Владимир — ты планировал взять Киев за 72 часа, а вот прошел год: что с лицом, Владимир?" — как бы говорит Байден.

Хороший, правильный политический шаг. И смелый.

Владимир Осечкин:

Лаконичное заявление и присутствие первого лица США в Киеве обнулили все потуги Путина. Весь мир прекрасно понимает, что в Киеве и в Украине нет нацизма, а фашистами и агрессорами в войне выступают российские войска, включая террористическую группировку "ЧВК Вагнер" и другие квазиЧВК. И Китай тоже высказал уже свою позицию, и Европа тоже. Путину остаётся только отползать назад и придумывать для этого тысячу и одно оправдание. Бросаться повторно на весь мир бессмысленно и безумно.

Остап Кармоди:

Визит Байдена в Киев перед годовщиной вторжения и его выход в город во время обстрела — явный сигнал всем, но в первую очередь украинцам и Путину, что США полностью вложились в поддержку Украины и не собираются от неё отказываться и её снижать, а будут её только наращивать. Может и медленно, но неуклонно.

Такой сигнал сейчас гораздо важнее, чем 30 Абрамсов.

Андрей Баумейстер:

Мы с вами свидетели одного из поворотных моментов истории. Мы даже можем слышать бой часов, отмеривающих начало нового акта исторической драмы. Возможно, так звучит стук Судьбы...

Раньше американские президенты навещали Киев по "остаточному принципу". Когда уже их срок правления подходил к концу.

Сегодня визит американского президента выглядит скорее как пик политической карьеры Джозефа Байдена. Как его личный "звёздный час".

Мы не знаем, что произойдёт завтра или послезавтра. Мы не знаем когда и как закончится эта война. Я не поклонник Байдена и американских демократов (имею в виду партию).

Но я вижу и ощущаю значимость сегодняшних жестов и образов. А образ ясен, как солнечный февральский день на Михайловской площади в Киеве.

Лидер западного мира прибыл в Киев не с формальным и дежурным визитом. Он приехал в место силы. Туда, где решается судьба Запада.

После 500 лет западного лидерства история может пойти по другому пути. Сегодня История - на перекрёстке дорог, на распутье. У водораздела, у камня, на котором написаны слова не "мене текел",

а "Киев", "Михайловская площадь", "Трехсвятительская", Софиевская площадь"," Святая София"...

И американский президент прибыл сюда не ради того, чтобы предложить помощь. Помощь можно давать и на расстоянии.

Он прибыл в Киев, чтобы не давать, а чтобы обрести. Что именно обрести? Силу. Символический капитал. Символическую власть.

Сегодня в Киеве мы наблюдаем не государственный визит, нет. Это акт политической магии. Я даже не думаю иронизировать. Я говорю серьёзно.

Иван Курилла:

В последние полвека американские президенты приезжали в воюющие страны только тогда, когда там воевала американская армия, - во Вьетнам, Ирак.

Но если посмотреть чуть дальше в историю, - Рузвельт посетил Советский Союз, когда принял участие в Ялтинской конференции Большой Тройки.

Это, собственно, следующий шаг после объявления "ленд-лиза" для Украины: образы Второй мировой важны в Восточной Европе, - и не совсем забыты и в США. Вот только место СССР теперь занимает Украина, - а Россия заняла сами видите что.

Павел Пряников:

Визит Прадедушки Байдена в Киев – сильный политический ход. Заодно показывающий простым россиянам, что ничего «самой собой» не рассосётся – ни Запад, ни наша власть с нас просто так не слезут.

Иван Преображенский:

Это было прогнозируемо, и я несколько раз говорил в комментариях, что Байден может заехать в Украину и встретиться демонстративно с Зеленским.

Но такая поездка прямо в Киев - это даже сильнее сигнал. Байден играет на опережение, и Путину нечем на это ответить.

Анатолий Несмиян:

Стиль американской силовой дипломатии - внезапность. Примерно по схожему сюжету проходила поездка Пелоси на Тайвань. Тогда Китай не смог принять оперативное решение, как реагировать, а потому не реагировал вовсе. Что было воспринято как очевидная слабость. Потом, после того, как всё уже произошло, китайцы сильно неуклюже попытались что-то говорить, но быстро поняли, что в их ситуации вообще лучше молчать.

Приезд Байдена в Киев - ровно тот же сюжет. Пока скрипучая и несмазанная российская машина прокрутит и доведет информацию до верха, пока там рискнут нарушить покой морского пехотинца, пока соберут совещание и обсудят, пока доведут хоть что-то до исполнителей - все уже давно закончится. И всё пройдет так же - с нулевой реакцией, которую расценят так же.

Пропаганда, конечно, потом сообщит, что нам плевать и вообще - мы выше этого, но это будет потом. И что самое главное - любые объяснения «после» всегда будут вторичными. А повестка уже сформирована без кремлевских.

Это и есть класс дипломатии.

Алексей Рощин:

Интернет-зоилы теперь пишут, что на такой ход Байдена у Путина есть теперь только один способ ответить достойно: срочно сесть на свой бронепоезд, отправиться в Донецк и произнести оттуда своё Спаслание urbi et orbi (тем более, что ведь в соответствии с много раз измененной Конституцией Донецк теперь часть России, не так ли). К утру бы успел, хоть и на поезде - Донецк ведь недалеко.

Но он не поедет, конечно: во-первых, жители Донецка не прошли положенный двухнедельный карантин, а главное - его ж там Хаймарсами накроют.

В этом и разница.

Впрочем, у российской пропаганды нашлась своя увёртка, и её тоже шумно обсуждают.

Оскар Кучера:

США незадолго до визита Байдена на Украину связывались с РФ для исключения конфликтных ситуаций, пишет Associated Press

Байден получил разрешение от Путина посетить Киев.

И это не шутка.

Парам парам пам.....

Сергей Марков:

Ну то есть договорились, что Россия во время визита Байдена не будет бить ни по Киеву, ни по дорогам между Киевом и польской границей. Ну то есть как раз те гарантии Путина просил Байден и получил.

Андрей Медведев:

Визит Байдена в Киев был не просто предсказуем, он, по сути, был анонсирован.

Вот если бы Байден не приехал, это стало бы странным решением. А так все логично.

Повлияет ли этот визит на итоговый результат войны? Нет. Совершенно нет.

Окажет ли он влияние в моменте на ход боевых действий и главное, на настрой украинских граждан? Конечно да.

Совковое поклонение великой Америке, "Америка с нами", на Украине очень и очень работает. Так что с точки зрения инфовойны, команда Байдена очень чётко работает. В отличие.

Но, инфовойна есть часть обычной войны, просто иная форма боевых действий. И вот тут надо понимать, насколько украинский кейс важен для Запада. Визит Байдена ещё одно доказательство, что воевать Запада будет до талого, до последнего боеспособного украинца, а территории, которые мы сможем вернуть, мы получим в виде выжженого поля. И снабжать Киев техникой тоже будут по максимальной планке возможностей. Самолёты на подходе, как мы понимаем.

Ну что же. Стоит готовиться к интенсификации боевых действий. Байдену на выборы надо идти с победой над Россией.

Юлия Витязева:

По поводу визита Байдена в Киев и его сделанных там заявлений, у меня всего два вопроса: зачем мы давали гарантии его безопасности, если прекрасно знали, что дед будет нести в наш адрес и … если мы такие кровожадные, как нас рисуют, то зачем тогда к нам обратились за этими самыми гарантиями?

Что касается ответа на первый вопрос, то, надеюсь, нам в ближайшее время все растолкуют. Ибо я, например, нахожусь в некотором недоумении и даже замешательстве от того, что Киев по сей день является проходным двором, через который, пусть даже после обращения к нам, могут посещать всякие проходимцы, привозящие с собой не только вирус словесной диареи, но и обещания поставок оружия. Которым потом убивают наших с вами детей.

Что касается второго вопроса, то тут все просто. Мы - русские. А, значит, всегда держим слово. В отличие от…

Впрочем, это наше благородство никто не оценит. Скорее, наоборот. Нам уже его за слабость засчитали. И будут записывать каждый раз до тех пор, пока пропуска для визитов в Киев не будет выписывать российская военная комендатура. Причём, непосредственно на въезде в город.

Дмитрий Колезев:

В Кремле, кажется, определились с реакцией: прежде чем съездить в Киев, Байден спросил разрешения ("гарантий сохранности") у Путина.

Да-да, все так и было. Путин разрешил и еще попросил дать Зеленскому 700 танков.

Сергей Мардан:

Демонстративное унижение России.

Рассказы про чудодейственный гиперзвук можно оставить для детей. Ровно как и заклинания про священную войну, которую мы ведём со всем Западом.

Наверное, в священной войне случаются обеденные перерывы.

Кирилл Шулика:

Кстати, визит Байдена в Киев - лучшая демонстрация того, что конфликт на Украине носит локальный и региональный характер, а базовые договоренности в сфере безопасности России и США действуют. Причем, в отношении России тоже действуют. А "красные линии" сторонами прочерчены далеко не там, где заявляется публично.

Между прочим, подобные вещи уже работали в Сирии. Правда, в части военных контингентов.

Ну и, конечно, визит Пелоси на Тайвань

Дмитрий Ольшанский:

В связи с поездкой Байдена в Киев логично спросить: почему "они" так унижаются перед американцами?

Нет, я не имею в виду, что России нужно было бомбить президента США, начинать ядерную войну etc. Упаси Бог.

Но достаточно было отказаться гарантировать его безопасность - и все, никакого визита в Киев бы просто не было, американская бюрократия, знаете, не из пиратов Карибского моря состоит.

Но безопасность услужливо (и совершенно невзаимно, как мы понимаем, привет невозможным визитам в Донецк) гарантировали. Почему?

Раньше можно было сказать: они надеются что-то дипломатически выиграть (это лояльная версия).

Раньше можно было сказать: они надеются на пенсии уехать на Лазурный берег (это оппозиционная версия).

Но теперь, когда дипломатия мертва, когда говорят только пушки, когда все возможные санкции против нас уже введены, а никакого Лазурного берега для начальства уже никогда не будет, только Гаагский трибунал, - зачем все равно унижаться перед американцами?

Бессмысленно искать здесь выгоду, государственную или частную.

Искать нужно только психологию.

Психологические мотивы и сценарии поведения, сформированные когда-то давно и прочно, в первой половине жизни, остаются с людьми навсегда.

И пусть в них уже много лет как нет никакого смысла - человек упорно повторяет то, к чему привык. Воспроизводит то, что когда-то было удобно и правильно.

И если это кооперативные ценности позднесоветских времен - жувачка импортная, джинсы вареные, пиво баночное, интурист приехал, - то вы можете дожить до 22 века, можете уехать на Марс, но у вас на часах по-прежнему будет 10 марта 1975 года, дворец спорта "Сокольники", когда канадские хоккеисты раздавали жвачку, а советские люди насмерть затаптывали друг друга в отчаянной попытке дотянуться до заграничного.

Эту зависимость избыть нельзя.

Именно на ней и держится так называемый однополярный мир, от лица этой власти и выступает в Киеве интурист Байден, и пока 1975 год длится и длится, а жвачка священна, - ему ничего не грозит.

Накануне многие гадали, чем ответит на визит Байдена в Киев в своём послании Путин.

Константин Калачёв:

Как ни парадоксально звучит, но воинственная речь Байдена это не призыв затянуть войну на годы, хотя США готовы к этому, это скорее подведение черты, за которой либо начало диалога, либо продолжение эскалации.

Цари Эпира Пирр был лучшим полководцем своего времени. Но победить Рим он не смог.

Так может не надо уже тушить пожар керосином?

Слабая надежда, что Путин завтра не постарается пережестить Байдена, а заговорит о мире. Хотя понятно, что жить в «осажденной крепости» нам предлагается годы, если не десятилетия.

Михаил Виноградов:

Естественной реакцией на визит Байдена может быть радикализация завтрашнего формата и повышение ставок.

Естественным ограничителем для такой реакции может оставаться подозрение, что такая радикализация не является сюрпризом для противоположной стороны. Более того, получается, что на это тебя провоцируют и программируют, предполагая, что повышение ставок не усилит твоих позиций и даже, возможно, наоборот.

И это не сегодня началось.

Татьяна Становая:

Конечно, для Кремля это будет расценено как очередное доказательство того, что США окончательно сделали ставку на стратегическое поражение России в войне, и что сама по себе война бесповоротно превратилась в войну России и Запада. Завтрашнее послание ожидалось очень ястребиным, нацеленным на демонстративный разрыв отношений с Западом. Сейчас могут быть внесены дополнительные правки, делающие его еще более жестким.

Аббас Галлямов:

До сих пор путинская стратегия всегда сводилась к тому, что в ситуации близящегося столкновения он начинал активно сигналить и жать на газ. Расчёт был на то, что противник окажется более благоразумным и отвернёт.

Это могло не сработать в ситуации конфликта с каким-нибудь Эрдоганом и тогда Путин в последний момент отворачивал сам, но в случае с западными политиками обычно приносило успех. Экстремизм в цивилизованном мире давно не в моде и политики стараются не рисковать благополучием своих избирателей просто ради того, чтобы выглядеть круто.

Вчера коса нашла на камень. Решив, что пришло время напомнить российскому президенту, кто в доме хозяин, Байден просигналил и выехал первым. И тут отворачивать пришлось уже Путину.

Выглядел последний вчера достаточно бледно - как раз потому что все привыкли к обратному. Впрочем, это в любом случае был не нокаут, и в другой ситуации происшедшее можно было бы попробовать проигнорировать. Повестка сейчас меняется быстро и через три-четыре дня всё бы подзабылось.

Проблема в том, что сегодня послание. Этот жанр предполагает ответы на все имеющиеся вопросы, а что сегодня может быть актуальнее вчерашнего? Сегодня - пока рана ещё саднит - отсутствие ответа на вчерашнюю эскападу Байдена бросится в глаза. Тогда разочарование «братвы» неизбежно.

Значит, Путину надо снова нажимать на педаль газа. Объявлять полноценную войну, например. Проблема в том, что эскалация нужна не только на словах, но и на деле. Вслед за объявлением войны нужны какие-то действия, а вот готова ли к ним армия?

Впрочем, люди там пока есть, а значит положить ещё пару десятков тысяч в бессмысленных атаках вполне возможно. Это ведь совсем небольшая цена за спасение лица. Да и вообще, ради чего ещё нужны подданные, как не для подвигов во имя славы императора?

«Тысячи должны погибнуть, чтобы цезарь мог доказать своё величие».

Как теперь видно, прогнозы о резком ужесточении риторики, объявлении войны, а тем более о мире не оправдались. Правы были комментароры, которые предположили, что в своем обращении Путин в сущности не скажет почти ничего нового.

Дарья Митина:

И про завтрашний день

"От него кровопролитиев ждали, а он чижика съел" - увы, даже это не про нашу ситуацию. И чижика не съест.