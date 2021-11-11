"Игра с жизнями". Соцсети о кризисе на польско-белорусской границе

Одна из самых напряжённых тем этой осени – события на польско-белорусской границе, куда постоянно прибывают беженцы с Ближнего Востока. В последние дни ситуация стала ещё более острой: со стороны Беларуси к границе организованно устремились тысячи людей, а Польша усиливает меры безопасности.

Российская пропаганда почти открыто издевается над поляками и Европой.

Илиас Меркури:

В данной ситуации Лукашенко оказывает давление на ЕС используя полностью законные методы. Собственно говоря, он делает то, чем занимался Эрдоган, когда шантажировал Европу тем, что пропустит в Евросоюз беженцев из Сирии.

Дело в том, что Лукашенко и не обязан препятствовать гражданам других стран покидать республику Беларусь. Ну а то, что беженцы выбрали именно такой путь для того, чтобы попасть в Германию, так это их право.

В данной ситуации у Европейских лидеров не так много вариантов. Либо ужесточить контроль на польской границе, в том числе с применением оружия, либо начать переговоры с Лукашенко.

В любом случае, европейским политикам не избежать репутационных потерь. Вопрос лишь в том, будет ли пролита кровь беженцев или нет.

Пётр Фаворов:

Чудесно, чудесно. Польские пограничники, похоже, начали стрелять в многотысячную толпу мигрантов, а Брюссель отреагировал на ситуацию обещанием усилить санкции против Белоруссии. Ни в коем случае нельзя предавать гуманистические традиции европейской цивилизации!

Пётр Толстой:

Миграционный кризис на белорусско-польской границе поднимает еще и вопрос «слепоты» европейской интеллигенции. Где все те философы и гуманисты, так отчаянно ратующие за права человека и его право на получение убежища? Почему люди, поощрявшие бомбежки Сирии или Ирака, молчат сегодня, не обвиняя Польшу, явно пренебрегающую ценностями Европы?

Ничего лучше, чем обвинить Белоруссию или Россию такие деятели придумать не могут. А потому удивляться попыткам европейцев искать вину в ком угодно, кроме самих себя, не стоит.

Сергей Колясников:

В сентябре 2003 года, после разгрома иракских войск и разделения Ирака на четыре военные зоны, одна из них была передана под командование польского контингента. Общая численность польских войск в Ираке с весны 2003 до весны 2005 года составляла около 1700 военнослужащих, позже её довели до 2400 человек. В октябре 2008 года польские войска были выведены из Ирака — разумеется, с победой.

Теперь результаты этой блестящей победы 2008 года толпятся у восточной границы Польши. Вот только непонятно, почему министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский обвиняет Россию в каких-то зловещих «планах». Это не Россия громила Ирак, чьи благодарные жители сегодня пришли в гости к освободителям.

Вместо хлеба и соли Польша ощетинилась колючей проволокой, стволами автоматов и пулемётов, пушками военной техники. Польские власти откровенно плюнули на права человека, свободу слова и демократию. И отказывают в допуске в зону конфликта как журналистам, так и пытавшимся помочь беженцам волонтёрам, приехавшим из Германии. СМИ пишут, что польские военные даже повредили колёса машине скорой помощи, чтобы она не смогла доехать до мигрантов.

Похоже, что Польша готова «поддерживать демократию» везде, кроме своей страны. И катастрофическая гуманитарная ситуация среди сотен людей с детьми их не смущает. Это другое, как бы заявляет нам сегодня вся польская — такая европейская, такая демократическая — государственная машина

Юнна Мориц:

Белоруссия никак

Не входила в их общак,

Что громил страну Ирак,

Грохнул Ливию во мрак!

Возмущаются поляки,

Воевавшие в Ираке,

Возмущаются всё больше,

Что на запад путь - из Польши!

А поляк, он разве трус,

Он теперь - козырный туз,

Он теперь - Евросоюз,

Он - войны участник бравый,

Он теперь имеет право -

Этих беженцев оттуда,

Где заслуг у Польши - груда,

Возвращать, как тяжкий груз,

В Белоруссию!.. Однако,

Автор беженцев Ирака -

Никакой не белорус,

А геройский дух поляка,

Получая кучу благ

За вторжение в Ирак,

И, конечно, плюс к тому -

За подпольную тюрьму,

Где известно - кто в избытке

Подвергал арабов пытке

И у Польши взял взаймы

Площадь пыточной тюрьмы!

Впрочем, полякам в России многие сочувствуют, а действия Лукашенко, напротив, вызывают недоумение.

Ксения Собчак:

На границы с Польшей и Литвой продолжают подвозить мигрантов, пропагандисты расчехлили клюквенные пулемёты и показывают героизм белорусских силовиков / бесчеловечность не белорусских силовиков. Гибридная война как она есть. Москва в формулировках осторожничает, мол, обстановочка непростая, но западные СМИ уже успели обвинить во всем именно Россию. Вопрос: почему ЕС вообще хоть что-то должен этим беженцам, которые требуют их пустить? С чего кто-то вообще решил, что Европа реально обязана чем-то чужим людям?

Леонид Гозман:

Странные они, эти курдские беженцы. Из Беларуси, где все хорошо, с риском для жизни рвутся в Польшу и потом в Германию, где все плохо! И уж вовсе удивительно - не пытаются прорваться в Россию - счастья своего не понимают.

А если всерьёз, то какие, все-таки, гниды - минский фюрер и его московские покровители. Используют отчаявшихся людей как разменную монету.

Алхас Абгаджава:

Лукашенко раскручивает ситуацию с беженцами, рвущимися в Европу, и ухмыляясь в усики, даже не задает себе один, но самый главный вопрос:

"А почему ни один из несчастных, бросивших родину от полного отчаяния, даже не пытается остаться в такой благополучной Беларуси?

А нашим, радующимся внезапным проблемам Польши и Прибалтики, тоже не мешало бы задать себе вопрос: "А почему никто из беженцев не направился к Смоленску, ну, то есть, в сторону другой очень благополучной страны.

Кристина Потупчик:

Или если официальный Минск не причастен к великому переселению народов (а вооруженные люди без опознавательных знаков это, конечно, обычное дело в стране, где всё ещё есть КГБ), то почему бы Беларуси просто временно не закрыть авиасообщение с Турцией, чтобы новые беженцы (включая беременных женщин и детей) перестали прибывать? Про беременных и детей, смакуя их тяготы, сейчас пишут белорусские СМИ. Беженцы зависли между двух границ, и никто им не помогает. Левой общественности плевать, полякам они не нужны, Россия отмалчивается. Жестокая и бесстыдная игра с человеческими жизнями.

Александр Рыклин:

Кризис на границе Беларуси и Польши - рукотворная провокация спецслужб России и Беларуси. Это очевидный факт. Беженцы в данном случае - инструменты этой провокации... Думаю, отнюдь, не невольные... Следовательно, ни о каких уступках и речи идти не должно... Это не гуманитарный кризис, это - внешняя агрессия... Реакция всего Запада имеет первостепенное значение...

Роман Попков:

Лукашенко толкает вперед, на ряды колючей проволоки и прочие пограничные сооружения толпы отчаявшихся и поэтому с каждым часом пребывания там все более агрессивных людей. Позади – заградотряды с автоматами. Зловещая классика.

Когда с таким упоением празднуешь различные годовщины Второй мировой войны, когда так яростно ее воспеваешь, она может и вернуться. Пока, к счастью, вернулась в лайт-варианте: в виде образов, без танковых атак и бомбардировок. Впрочем, мы видим, как быстро меняется белорусский режим, как настойчиво он втягивает Кремль в открытое противостояние с НАТО. Поэтому и танки для нас не должны быть неожиданностью.

Андрей Медведев:

Позицию Польши в ситуации с мигрантами сегодня многие пытаются трактовать, как жуткое людоедство.

Однако же, если посмотреть на ситуацию максимально объективно, то придётся сделать вывод, что позиция Варшавы продиктована только и исключительно здравым смыслом а также национальной безопасностью. Почему Польша должна пропускать непонятно каких людей вина свою территорию? Только потому что их пустили в Белоруссию? Только потому, что они хотят попасть в Европу? И что? Это достаточная причина?

Рыдающие женщины, понурые мужчины, голодные дети сегодня стали оружием "мятежвойны". Они вскрывают границы эффективнее танковых колонн.

У поляков, что мало кто понимает, есть особый исторический контекст. Столетиями Речь Посполитая воевала с турками (нередко на территории нынешней Украины, кстати) и местная знать считала себя этакой европейской элитой. Воины южного фронтира, защищающие Европу от турецких орд. И кстати, не без оснований. Под Веной в 1683 году турок разбили именно польско-литовские(по сути польско-русские) войска, под командованием Яна Собесского. Этой битвой была навсегда поставлена точка в турецкой экспансии в Европу. При этом, у поляков есть (тоже не на пустом месте) обида на Европу, которая польский подвиг не оценила. Так что вот мироощущение, где поляки охраняют границу от орд, и где Европа все равно спасибо не скажет, это часть генокода.

Сегодня польские политки поступают ровно так, как ждут большинство граждан Польши. Да и граждане прочих стран ЕС хотели бы видеть от своих политиков такие же действия. И не только стран ЕС. Правда же?

В текущей ситуации, европолитики, критикующие Польшу, руководствуются вовсе не гуманизмом. Просто возник удачный момент наказать поляков за гонор и попытки влиять на политику старших товарищей - Франции и Германии.

То, что поляки имеют все шансы границы защитить, при полной поддержке населения, я не сомневаюсь. Впрочем, на них могут просто очень сильно надавить, и они пустят беженцев. А если нет, то беженцы в Белоруссии станут нашей проблемой. У нас границы с Белоруссией фактически нет. И куда они пойдут?

Анастасия Миронова:

Польский президент Анджей Дуда позвонил вчера находящейся в Литве Светлане Тихановской обсудить миграционный кризис на границе с Белоруссией и толпы людей, штурмующих ЕС. Мне интересно, а Лукашенко кто-нибудь догадался позвонить и спросить, что он будет делать с рассредоточившимися по лесам арабами, если поляки их не впустят? Поляки - самая большая и наименее изученная собственно европейская нация. Мало кто знает, что поляки скрывают в себе куда больше сюрпризов, чем отчебучившие в пандемию венгры. Поляки могут не впустить. Они могут расстрелять на границе. Они могут заутюжить прорвавшуюся толпу танками. Поляки очень ксенофобная моноэтническая и монокультурная нация. А теперь у них еще и консервативная католическая партия у власти. Я, кстати, не говорю, что многонациональное государство плохо. люблю мононациональную Польшу. Но важно, что поляки ее тоже любят и ценят. Что Лукашенко будет делать, если поляки не впустят к себе арабов с афганцами? У него зима на носу, тысячи людей в лесах... Интересно, у Лукашенко есть план Б?

Павел Семёнов:

Всё пытался понять со вчерашнего вечера, что-то это мне напоминает... и вспомнил!

Это же повторение судьбы жителей Шато-Гайара.

Когда в 1203 году французский король Филипп II запретил пропускать через свои позиции мирных жителей из осаждённого замка, которых оттуда выгнал оборонявший замок Рожер де Лейси.

Эти несчастные, осыпаемые градом стрел и камней с обеих сторон выживали между двумя армиями в течение всей зимы. Собственно, мало кто пережил зиму.

Через семьсот лет ситуация повторится.

В противостоянии между Белоруссией и ЕС, та чего уж, между Россией и США, по большому счёту. За это противостояние заплатят глупцы из Афганистана и Ирака, которых теперь будут морить на нейтральной полосе.

Но не стоит осуждать ни одну из сторон, тут каждая действует в своих целях и у всех своя правда.

Поляки не хотят запускать к себе вон тех парней, что справа на фото. Они, в отличие от фоточек детей на фоне колючей проволоки, вполне взрослые и наверняка имеют боевой опыт. Почти наверняка все они радикальные исламисты или станут таковыми, поняв что чуда нет в чужой земле и надо сплотившись выживать.

Белоруссию тоже можно понять. Их обложили санкциями как волков флажками и вредят национальному развитию, пытаются устроить переворот. В этой ситуации все средства хороши и если можно устроить миграционный кризис врагам, почему нет?

Можно понять и Россию с США, для которых чем хуже живёт Европа, тем проще с ней договариваться в своих интересах.

Сложившаяся ситуация в полный рост ставит вопрос, от которого многие годы хотели отгородиться "правами человека" и "общечеловеческими ценностями".

Имеет ли государство, как общность граждан, на то, чтобы не пускать на свою территорию тех, кого не считает своими?

Вот, скоро узнаем ответ и у него обязательно будут далеко идущие последствия.

Сергей Шабохин:

Самое чудовищное в актуальных новостях о ситуации на границе, это дегуманизация людей-беженцев. Находясь в Польше и читая то, что пишут в Беларуси, я вижу как это происходит и с польской и с беларусской стороны. Даже вроде как приличные новостные ресурсы, за которыми я следил позволяют себе, например, на кадры с границы наслаивать турецкую радостную музыку, что здесь является совершенно неуместной издевкой. Нужно больше новостей, которые демонстрируют реальных людей, их портреты и истории, которые оказались жертвами геополитических манипуляций нелегитимных оккупантов.