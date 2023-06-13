"Игравший со злом". Сетевой некролог Сильвио Берлускони

Сильвио Берлускони мало кого оставлял равнодушным на пике своей политической карьеры. Обсуждаемым событием, конечно, стал и его уход из жизни - много лет спустя после его фактического ухода из политики.

В пропутинской части Рунета рассыпаются в похвалах и сожалениях (хотя порой их оставляют и оппозиционные Путину комментаторы).

Андрей Перла:

Это очень жаль - союзник он был не сказать, чтобы очень полезный, зато человечище масштабный. В Европе таких точно больше уже не делают.

Сергей Марков:

Искренне жаль Берлускони. Он был большим другом России. А я когда то, был автором концепции выстраивания отношений России с Берлускони. Красивая была концепция. Она была великолепно реализована нашим руководством.

Главное в ней было то, что Берлускони хочет стать не просто лидером Италии, а одним из ведущих лидеров Европы. А Италия может перестать плестись в хвосте Британии и Франции и Германии и стать вровень с ними одним из лидеров Европы. И сделать это, возглавив улучшение отношений Европы и России.

Кристина Потупчик:

И как бы сейчас ни юродствовали молодые европейцы и американцы, но именно благодаря Берлускони и его поколению политиков были установлены добрососедские отношения между Европой и Россией. И этот, как оказалось, хрупкий мир даже удалось сохранить на некоторое время.

Но эпоха мира подошла к концу, как и жизнь одного из самых ярких европейских политиков XXI века.

Леонид Слуцкий:

Имел честь быть с ним знаком лично. Сильвио Берлускони, как никто в Европе за последние три десятилетия, понимал и уважал Россию. Он внёс огромный вклад в развитие российско-итальянских отношений и формирование архитектуры европейской безопасности еще в начале 2000-х годов. К сожалению, гораздо менее мудрые политические деятели Старого и Нового Света смогли через годы свести практически на «нет» усилия Берлускони.

Искренние соболезнования родным, близким и всему народу Италии. Это тяжелая утрата.

Юлия Витязева:

Берлускони прожил долгую и яркую жизнь.

Но сегодня в западных некрологах в первую очередь о нем пишут, как о друге Путина и друге России. Там это сейчас считается чем-то неприличным и даже постыдным. Хотя многие в тайне наверняка мечтают провести неформальную и дружескую встречу с нашим президентом где-нибудь в Крыму.

У Берлускони такие встречи были. И они шли на пользу Италии. Стране, которую я очень люблю. Стране с богатой историей, колоритной культурой, потрясающе вкусной едой и прекрасными людьми. Которых сейчас буквально вынуждают стать соучастниками и спонсорами украинского терроризма.

И для нас уход Берлускони - это действительно утрата. Ибо вместе с ним ушла та Италия, с которой мы были настоящими партнерами и в чем-то даже друзьями.

Понимают ли это сами итальянцы? Разумеется. Но их мнение, увы, мало кого интересует. А жаль…

Елена Ямпольская:

Интересный был мужик.

Заманчивый для женского глаза.

Такие и запоминаются. Со всеми их слабостями и грехами, простительными, с точки зрения женщины.

А радужные, «зеленые» и прочие унылые вырожденцы никому не нужны.

Анна Шафран:

Таких больше нет - по крайней мере в Европе. Как можно сравнивать с такими горами, как Берлускони или Шредер нынешних мышей, обеспокоенных тем, как получше соблюсти права геев и прочих меньшинств, и угодить дяде Сэму.

Помнится, Владимир Путин шутил по этому поводу: "Берлускони судят за то, что он живет с женщинами. Если бы он был бы гомосексуалистом, его бы пальцем никто не тронул".

Сильвио Берлускони до последних дней оставался настоящим жизнелюбом, архетипичным итальянцем. Его смерть - большая утрата для здоровой части итальянского и европейского общества.

И, конечно, будут помнить Берлускони в России. Он был хорошим другом нашей страны, причём это была настоящая равноправная дружба, не в ущерб одной или другой стороне.

Владимир Тодрес:

Я ему много могу припомнить. Но он был тяжеловес, серьезный хитрый дядька и смел свое суждение иметь, нередко осмысленное. Тогда как в остальном итальянская политика состоит - за редкими исключениями - из невежественных популистов, безумных леваков и американских марионеток.

Александр Свистунов:

Это был прожжённый делец и старый мафиозо. Против него возбуждали дела более 30 раз, и практически всегда обвинения в его адрес или рассыпались, или бывали опротестованы. Его обвиняли в подкупе судей, в неподобающем образе жизни (Берлускони обожал устраивать вечеринки с кучей проституток), в финансовых махинациях и связях с мафией. Но он оставался непотопляемым и вновь и вновь возвращался в большую политику. Потому что Италия любила Сильвио. Потому что он — настоящий итальянец, плоть от плоти, ходячий стереотип. Весельчак и любитель женщин, хитрый плут, не упускающий случая заработать лишнюю пару монеток, харизматик и мастер навешать на уши спагетти. Он не был святым, но он любил Италию, и она отвечала ему взаимностью, неизменно прощая мимолётные измены с другими женщинами.

Георг Хачатурян:

Он был богат, а значит, независим. Это всегда и всех раздражало. Он сам решал, с кем Италии дружить, с кем не дружить, не спрашивая советов. "Семерку" в "Большую восьмерку" превратил он – в свой первый срок на посту премьера.

Дружба в политике – не редкость, а исключение. Близким другом Берлускони был Владимир Путин.

У них был свой стиль, свое чувство юмора: вот премьер Италии сдувает с российского президента невидимые пылинки. Совместная рыбалка, охота, Валдай.

Это была уникальная дружба – их многое связывало.

Его чувство юмора до последней секунды – его изюминка. Но сколько проблем оно ему доставило в большой политике в годы премьерства! Кто мог такое себе позволить – напугать Агнелу Меркель, поставить рожки над головой испанского премьера на совместной фотографии? Шутил он тоже всегда на грани: на просьбу журналистов охарактеризовать только что избранного американского президента Барака Обаму назвал его «загорелым».

Нет и не было в Италии премьера ярче него. Кто-то помнит, как фамилия нынешнего премьера Италии ? Если и вспомните, то с трудом. А Сильвио Берлускони знать и помнить будут всегда.

Он побеждал. Уходил в отставку. Возвращался после бесконечных судов и приговоров, запретов занимать государственные должности. Скандалов, связанных с молоденькими девушками. Ни один политик после такого не стал бы бороться, а он возвращался и побеждался, снова избирался, снова становился премьером.

Василий Аленин:

Загорелый человек-энергия, человек-скандал с неизменной широкой улыбкой, открытым лбом, зачесом волос на затылок. Но прежде всего, Берлускони – человек-успех.

Выдающийся предприниматель и политик, которому «удавалось всё». Даже «киновоплотиться» - прекрасный итальянский режиссёр Паоло Соррентино снял в 2018 году фильм Loro («Они») – сюжет отчасти основан на биографии Сильвио Берлускони.

В России Берлускони запомнился дружбой с Путиным (два «неформала» в политике), охладевшей в силу обстоятельств. Да ещё поддержкой на пару с Саркози крепко выпившего «президента Медведева».

Ушёл в историю яркий человек. Словно шикарный экспресс с горящими окнами вагона-ресторана, где пьют шампанское, играет музыка, танцуют пары, промчался перед затемнённым мировым полустанком. Там, где сидят вечерами сельские жители, мечтают, смотрят на недоступную жизнь высшего света.

Промчался яркий поезд, окатил дымом, оглушил свистком паровоза, скрылся за поворотом, мигнув красными огоньками последнего вагона.

Марат Баширов:

Теперь всё не так в Италии. Даже футбольным клубом "Милан" теперь владеют китайцы.

Иногда и здесь проскакивает критика в адрес Сильвио, но сравнительно редко.

Борис Рожин:

В свое время принимал участие в организации агрессии против Ливии. Потом пытался оправдывать свое соучастие в этом преступлении тем, что на него давили глобалисты. Тем не менее он несет полную ответственность за чудовищные преступления которые совершались во время и после интервенции НАТО в Ливию. По факту, как и многие другие западные "лидеры" - неосужденный военный преступник. Ссылки на то, что "зато он любил футбол, женщин и деньги", выглядят по меньшей мере нелепо.

Но по-настоящему разносят покойного именно за дружбу с Путиным.

Алёна Чурбанова:

Прочла уже несколько сочувственных некрологов Берлускони. Господи ты боже мой. День потерян.

Катя Марголис:

Когда моя дочка была совсем маленькая, она спрашивала:

- Мам, я не понимаю, как это всё время выбирают Берлускони, если я ни разу не встречала человека, который за него голосовал.

Сама того не понимая, она сформулировала главное об этом феномене: голосуем, стесняемся, скрываем, чтоб выглядеть благопристойно, но продолжаем выбирать этот позор, столько лет развращавший Италию.

Денис Билунов:

Он был не только ярким и живым воплощением кризиса традиционной политики, но и деятельно, творчески его углублял и делал необратимым. Миллиардер-гедонист, лихо оседлавший телевизор, 23 года назад - role model для дебютанта Путина

Алексей Табалов:

Один из главных друзей и почитателей Путина. Такой же лживый, лицемерный и беспринципный. Думаю, с этой смертью мир стал чуточку чище.

Мария Слоним:

Умер (пред)последний друг Путина Сильвио Берлускони.

Кстати, у них был один пластический хирург!

Аркадий Дубнов:

И самый близкий друг не сможет с ним проститься, невыездной ведь…

И кто знает, когда ещё им предстоит теперь увидеться…

Виталий Портников:

Берлускони доказал, что демократию можно использовать, избирателя обмануть и при этом оставаться в политике и быть любимым cоотечественниками. Отличный урок для постсоветского мира.

Алексей Белик:

Берлуско - это такой мини-Путин, только все же в демократической стране.

В стране, которую я очень люблю, потому за некоторые вещи жестоко критикую.

Например, за небрежение фактом, что молодежь не находит места в экономике и уезжает за границу - все больше и больше.

Или, например, за уничтожение атомной энергетики - вместе с атомной физикой заодно.

За совершенно левацкие методы в экономике, что приводит страну в постоянное экономическое пике.

Но все-таки все его усилия по превращению Италии в свою вотчину - провалились.

И, надеюсь, вся построенная им империя - тоже растает и исчезнет.

Григорий Голосов:

Берлускони был "человеком Ренессанса" в худшем смысле этого слова, агрессивным жизнелюбцем. Власть его интересовала не сама по себе, а как источник славы, выгод и удовольствий. В этом качестве он ее ценил и боролся за нее, когда оказывался под угрозой, но отнюдь не стремился ее сохранить любой ценой; полагался на манипуляции, но почти никогда - на преследование оппонентов. Если же терял, то переживал это, как кажется, довольно легко - просто продолжал бороться за то, чтобы вновь ее приобрести. О том, что сделал Берлускони для Италии, судить итальянцам. Для мира, я полагаю, он был вреден уже тем, что послужил дурным примером для незрелых государственных умов вроде Путина, которые - в силу собственных качеств - интерпретировали поведение Берлускони как неограниченное властолюбие.

Анатолий Несмиян:

О Берлускони, конечно, должны и будут говорить итальянцы - это их прерогатива. Применительно к России единственное замечание, которое можно сделать к Берлускони, заключается, видимо, в том, что он и целый ряд других европейских политиков создали в Кремле уверенность, что купить можно любого. Вопрос лишь в цене.

И в этом смысле все эти люди, и Берлускони в том числе, несут свою долю ответственности за становление мафиозного государства в России. Она, конечно, не является определяющей, но в вопросах продвижения внешней политики кремлевского Мафия Стейт эти люди сделали очень многое.

Побудительные причины, двигавшие ими в отношении криминальных боссов из России, значения не имеют. Но европейские политики уже не первый раз проводят политику «умиротворения» в отношении подобных персонажей, и как и ранее, она привела к появлению очень серьезной проблемы, которую теперь решают другие люди.

С другой стороны, как политики, они решали в первую очередь задачи, вытекающие из их интересов, а политика - штука такая, что моральные принципы в ней обычно идут по остаточному принципу. А это создает обширное пространство для тех, у кого цинизм может буквально зашкаливать. Как у Берлускони.