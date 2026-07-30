IIHF не допустила российских хоккеистов на ЧМ-2027

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) не допустил российских спортсменов до участия в чемпионате мира 2027 года. Согласно сообщению организации, это решение было принято "из-за сохраняющихся опасений по поводу безопасности и честности спорта".
Речь идет о чемпионате мира среди мужчин, юниорском первенстве (до 20 лет), а также турниров среди юношей и девушек до 18 лет. Вопрос о допуске к чемпионату мира среди женщин будет рассмотрен отдельно в ноябре 2026 года.
Аналогичное решение было принято в отношении белорусских спортсменов. Согласно сообщению, их не допустят к участию в чемпионате мира среди мужчин и юниоров.
Федерация хоккея России (ФХР) заявила, что обжалует решение IIHF в Спортивном арбитражном суде. "ФХР не принимает и не понимает недальновидную позицию ИИХФ, которая игнорирует рекомендации Международного олимпийского комитета и не соответствует идее спорта, призванного объединять людей по всему миру", – сказано в сообщении.
- Сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
- В июле 2026 года Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР). МОК также отменил рекомендованные ограничения для российских спортсменов и команд, включая требование выступать в нейтральном статусе. В сообщении говорилось, что ОКР больше не включает в свой состав спортивные организации на территориях, которые относятся к юрисдикции Национального олимпийского комитета Украины, и подтвердил, что не будет вести там деятельность.