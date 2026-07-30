IIHF не допустила российских хоккеистов на ЧМ-2027

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) не допустил российских спортсменов до участия в чемпионате мира 2027 года. Согласно сообщению организации, это решение было принято "из-за сохраняющихся опасений по поводу безопасности и честности спорта".

Речь идет о чемпионате мира среди мужчин, юниорском первенстве (до 20 лет), а также турниров среди юношей и девушек до 18 лет. Вопрос о допуске к чемпионату мира среди женщин будет рассмотрен отдельно в ноябре 2026 года.

Аналогичное решение было принято в отношении белорусских спортсменов. Согласно сообщению, их не допустят к участию в чемпионате мира среди мужчин и юниоров.

Федерация хоккея России (ФХР) заявила, что обжалует решение IIHF в Спортивном арбитражном суде. "ФХР не принимает и не понимает недальновидную позицию ИИХФ, которая игнорирует рекомендации Международного олимпийского комитета и не соответствует идее спорта, призванного объединять людей по всему миру", – сказано в сообщении.