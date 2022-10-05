Яшину предъявлено окончательное обвинение по делу о фейках

Следственный комитет России предъявил обвинение в окончательной редакции оппозиционному политику Илье Яшину по делу о распространении фейков о российской армии.
Отрывок из обвинения опубликован на странице Яшина в фейсбуке. В нём говорится, что оппозиционер "испытывает неприязнь к политической системе в РФ, отрицает явную необходимость обеспечения безопасности РФ от внешних угроз и пресечения нарушений основополагающих прав граждан ДНР и ЛНР, понимает, что является публичным лицом, в связи с чем его деятельность вызывает повышенный интерес у неопределённого круга лиц, а высказываемые личные утверждения воспринимаются ими как достоверные".
Адвокат Яшина Вадим Прохоров, комментируя документ, назвал его "тупым, но сформулированным витиевато".
Сообщается, что дело в отношении оппозиционера будет передано в суд до конца октября.
- Илья Яшин, один из немногих оппозиционных политиков, не уехавших из России, находится под арестом с середины июля. Уголовное дело против него было возбуждено из-за эфира в ютьюбе, в котором он говорил о преступлениях, совершённых российскими военными в украинском городе Буча. Оппозиционеру грозит до 10 лет лишения свободы.
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