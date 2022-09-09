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Илье Яшину продлили арест по делу о фейках про армию

Оппозиционный политик Илья Яшин в зале суда (Архивное фото)

Суд в Москве продлил до 12 ноября арест оппозиционного политика Ильи Яшина по делу о фейках про армию России. Об этом сообщает "Медиазона".

Заседание проходило в закрытом режиме. Суд также отклонил ходатайство адвокатов Яшина об избрании иной меры пресечения, которая не была бы связана с заключением под стражу.

Яшин был против закрытия заседания. По информации телеграм-канала "Осторожно, новости", в суде политик рассказал о том, что не служил в армии. Следователь заявил, что причины освобождения политика от службы в вооружённых силах являются медицинской тайной, а значит заседание должно быть закрыто, после чего попросил слушателей и прессу удалиться.

  • Уголовное дело против политика было возбуждено из-за эфира в YouTube, в котором он рассказал об убийствах в Буче. Яшин обвинял в них российских солдат и цитировал снятое в городе видео Би-би-си. Оппозиционеру грозит до 10 лет лишения свободы.
  • 12 июля Яшина доставили в Главное следственное управление прямо из спецприёмника. Новое уголовное дело завели за несколько часов до окончания 15 суток ареста, назначенных якобы за неповиновение полицейским.
  • Илья Яшин – один из немногих оппозиционных политиков, не уехавших из России после волны репрессий против сторонников Алексея Навального и начала российского вторжения на территорию Украины.
  • Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Яшина политическим заключённым.

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