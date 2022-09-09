Илье Яшину продлили арест по делу о фейках про армию

Суд в Москве продлил до 12 ноября арест оппозиционного политика Ильи Яшина по делу о фейках про армию России. Об этом сообщает "Медиазона".

Заседание проходило в закрытом режиме. Суд также отклонил ходатайство адвокатов Яшина об избрании иной меры пресечения, которая не была бы связана с заключением под стражу.

Яшин был против закрытия заседания. По информации телеграм-канала "Осторожно, новости", в суде политик рассказал о том, что не служил в армии. Следователь заявил, что причины освобождения политика от службы в вооружённых силах являются медицинской тайной, а значит заседание должно быть закрыто, после чего попросил слушателей и прессу удалиться.