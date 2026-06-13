Илья Яшин возглавил новую партию российской оппозиции в эмиграции

В Берлине прошел учредительный съезд новой политической партии "Мирные силы России", которая, по замыслу создателей, должна представлять интересы российских оппозиционеров за рубежом. Делегаты избрали председателем партии Илью Яшина.

Заместителями председателя стали Елена Котёночкина, Константин Косов и Ольга Прокопьева.

Котёночкина ранее была депутатом Красносельского района Москвы вместе с Яшиным. В 2024 году её заочно приговорили в России к семи с половиной годам колонии по делу о фейках об армии. Косов – бывший муниципальный депутат из Санкт-Петербурга, покинувший Россию после начала полномасштабной войны. Прокопьева представляет Российский антивоенный комитет и возглавляет французскую ассоциацию Russie-Libertés.

"Мы партию создаём ровно для того, чтобы бороться за власть в России. И для того, чтобы быть субъектом международных отношений", – заявил Яшин.

По словам политика, несмотря на создание партии за пределами России, её деятельность в будущем должна быть перенесена в страну.

О планах создать новую политическую организацию Яшин сообщал в марте. Съезд партии прошел в Берлине 12–13 июня, при этом первый день мероприятия состоялся в закрытом режиме.

На вопрос об источниках финансирования партии Яшин отвечать не стал, заявив лишь, что организацию съезда помогли оплатить несколько сторонников проекта.

Илья Яшин в 2022 году был приговорён к восьми с половиной годам колонии за антивоенные выступления по статье о так называемых фейках о российской армии. 1 августа 2024 года он был освобождён и тут же отправлен за границу в рамках обмена заключёнными между Россией и странами Запада. Российские власти передали 16 человек, а взамен получили восемь россиян, обвинённых в шпионаже, работе на спецслужбы и киберпреступлениях. Яшин тогда отметил, что не считает это обменом, а называет случившееся незаконным выдворением из страны.



