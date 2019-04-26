Судью в США обвинили в сокрытии нелегального мигранта от правосудия

Американская федеральная прокуратура предъявила обвинения судье и судебному приставу за сокрытие нелегального мигранта от правосудия в нарушение федеральных законов.

Согласно обвинению, нелегальному иммигранту в США из Доминиканской республики удалось избежать ареста и депортации иммиграционными властями с помощью судьи в штате Массачусетс. Нелегал дважды уже высылался из США в принудительном порядке и находился в розыске по обвинению в торговле наркотиками. Вместе с судьей Шелли Джозеф обвинения предъявлены судебному приставу Уэсли МакГрегору.

В обвинительном заключении говорится, в апреле 2018 года судья Джозеф воспрепятствовала своими действиями взятию под стражу нелегала, который находился в суде на слушании по делу о депортации. Когда в судебном зале появился агент иммиграционного управления США с ордером на арест нелегала судья попросила его подождать в вестибюле пока идет судебное заседание. После этого судья организовала вывод обвиняемого вместе с его адвокатом и переводчиком через черный выход в сопровождении пристава МакГрегора. По предъявленным обвинениям судье и приставу потенциально грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

После принятия администрацией президента Дональда Трампа жестких мер по высылке из страны нелегальных иммигрантов многие судьи начали выражать своё несогласие с практикой иммиграционного управления произведения арестов нелегалов прямо в зданиях суда во время судебных заседаний. Адвокаты и эксперты по иммиграционному праву выражают обеспокоенность, что аресты иммиграционными властями в залах суда могут запугать потенциальных свидетелей и поставить под угрозу объективность судебных слушаний.