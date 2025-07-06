Илон Маск объявил о создании новой партии "Америка"

Миллиардер Илон Маск объявил о создании новой политической партии "Америка". Это решение было принято по результатам голосования, проведенного им в соцсети X.

"День независимости – идеальное время, чтобы спросить себя, хотите ли вы независимости от двухпартийной (некоторые бы сказали, однопартийной) системы!", – написал Маск 4 июля.

По его словам, один из способов достижения этой цели – "сосредоточиться на двух-трех местах в сенате и восьми-десяти округах палаты представителей". "Этого было бы достаточно, чтобы стать решающим голосом по спорным законам, гарантируя, что они соответствуют истинной воле народа", – заявил Маск.

За создание партии проголосовали более 65 процентов участников опроса. На следующий день миллиардер объявил, что партия будет создана.

Этому предшествовал конфликт Маска и президента США Дональда Трампа, который начался после ухода Маска с должности главы Департамента эффективности правительства. Он выразил публичное недовольство предложенным Трампом законом о бюджете и продлении налоговых льгот, который американский президент назвал "большим и прекрасным законом". По мнению Маска, назвавшего закон "отвратительной мерзостью", принятие документа резко повысит и без того огромный государственный долг США.

3 июля Конгресс США утвердил этот законопроект, Трамп подписал его в американский День независимости.