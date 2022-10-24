Илон Маск ответил на критику Гарри Каспарова, обозвав его "придурком"

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал чемпиона мира по шахматам и российского оппозиционера Гарри Каспарова "идиотом" и "придурком" - в ответ на критику гроссмейстера позиции бизнесмена по вопросу урегулирования ситуации вокруг Украины.

Ранее Маск заявил, что для достижения мира украинские власти должны пойти на уступки Владимиру Путину. Гарри Каспаров, комментируя это, написал в своих соцсетях следующее: "Почему люди, сидящие в комфорте своих особняков в Силиконовой долине, рассказывают Украине, как вести свои дела? Это моральный идиотизм и геополитическая слепота". В ответ Илон Маск написал в твиттере, что "хотя это и правда, что Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот".

"У меня даже дома нет, не говоря уже об особняке, придурок", - добавил он, обращаясь непосредственно к шахматисту.

В начале октября американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск, считающийся самым богатым человеком в мире, заявил публично об условиях, необходимых для достижения мира между Украиной и Россией. По мнению Маска, на аннексированных Россией территориях необходимо провести новые, "прозрачные" референдумы под контролем ООН, при этом Украина должна без референдума признать Крым российским и гарантировать сохранение нейтрального статуса. В противном случае, по мнению бизнесмена, высока вероятность глобальной ядерной войны.

Твит Илона Маска вызвал бурное обсуждение. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк выдвинул в ответ свои три тезиса: Украина освобождает оккупированные территории, включая Крым, Россия должна быть демилитаризована и лишена ядерного оружия, а российские военные преступники должны быть преданы суду.

После этого Маск заявил, что его компания SpaceX прекратит оплачивать спутниковую связь Starlink для Украины, которая, в частности, помогает стране вести успешные военные действия против России. Однако позже, столкнувшись с массовой критикой своей позиции, он дезавуировал своё заявление.