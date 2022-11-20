Илон Маск разблокировал аккаунт Дональда Трампа в Twitter

Новый владелец корпорации Twitter Илон Маск отменил решение о блокировке аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа.
Ранее Маск провёл опрос в своем твиттере о восстановлении учётной записи Трампа. Более 50% ответивших высказались за восстановление страницы экс-президента. В голосовании приняли участие 15 миллионов пользователей.
"Vox Populi, Vox Dei", – написал Маск (аналог поговорки "глас народа — глас божий" - РС).
Трамп в ответ заявил, что не собирается возвращаться в Twitter и будет использовать свою соцсеть Truth Social, сообщает Reuters. Но на аккаунт 45-го президента США уже подписались более девяти миллионов пользователей.
- Учётные записи Дональда Трампа в соцсетях – Facebook, Instagram и Twitter – были заблокированы в январе 2021 года. Тогда сторонники Трампа, не согласные с результатами выборов президента США, взяли штурмом в Вашингтоне здание Капитолия. Погибли несколько человек. Руководство соцсетей решило, что Трамп в своих аккаунтах подстрекал своих сторонников к беспорядкам.
- Илон Маск приобрёл Twitter в конце октября за 44 миллиарда долларов.
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