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Илон Маск разблокировал аккаунт Дональда Трампа в Twitter

Дональд Трамп

Новый владелец корпорации Twitter Илон Маск отменил решение о блокировке аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа.

Ранее Маск провёл опрос в своем твиттере о восстановлении учётной записи Трампа. Более 50% ответивших высказались за восстановление страницы экс-президента. В голосовании приняли участие 15 миллионов пользователей.

"Vox Populi, Vox Dei", – написал Маск (аналог поговорки "глас народа — глас божий" - РС).

Трамп в ответ заявил, что не собирается возвращаться в Twitter и будет использовать свою соцсеть Truth Social, сообщает Reuters. Но на аккаунт 45-го президента США уже подписались более девяти миллионов пользователей.

  • Учётные записи Дональда Трампа в соцсетях – Facebook, Instagram и Twitter – были заблокированы в январе 2021 года. Тогда сторонники Трампа, не согласные с результатами выборов президента США, взяли штурмом в Вашингтоне здание Капитолия. Погибли несколько человек. Руководство соцсетей решило, что Трамп в своих аккаунтах подстрекал своих сторонников к беспорядкам.
  • Илон Маск приобрёл Twitter в конце октября за 44 миллиарда долларов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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