Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал человеком года по версии журнала Time. "У самого богатого человека в мире нет дома, и недавно он распродал своё состояние. Он запускает спутники на орбиту и использует энергию солнца. Он водит созданную им машину, которая не использует бензин и почти не нуждается в водителе", - говорится в публикации, посвящённой Маску.

Ране Маск стал первым миллиардером в истории, чьё состояние превысило 300 миллиардов долларов.

В 2020 году победителями номинации "Человек года" стали президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. В 2019 году на обложку Times попала шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Кроме того, Time назвал героев года. Ими стали Дрю Вайсман, Барни Грэм, Каталин Карико и Киззмекия Корбетт – одни из первых разработчиков вакцин мРНК. Благодаря этой технологии компании Pfizer/ BioNTech и Moderna разработали вакцины против COVID-19.