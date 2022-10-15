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Илон Маск заявил, что продолжит оплачивать Starlink для Украины

Илон Маск

Илон Маск заявил, что его компания SpaceX продолжит оплачивать спутниковую связь Starlink для Украины. Об этом предприниматель написал в твиттере.

"Черт с ним… Хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы продолжим бесплатно финансировать правительство Украины", – написал Маск.

По данным CNN, в сентябре компания SpaceX отправила министерству обороны США письмо, в котором заявила, что больше не может оплачивать отправку в Украину терминалов спутниковой связи Starlink, и попросила Пентагон взять финансирование на себя.

В начале октября Маск заявил, что SpaceX потратила на поставку и обслуживание терминалов Starlink в Украине 80 миллионов долларов, а к концу года расходы компании превысят 100 миллионов. Позднее он написал в твиттере, что сейчас поддержка терминалов стоит компании около 20 миллионов долларов в месяц.

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