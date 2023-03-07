"Имидж мученика". Соцсети о "покушении" на Константина Малофеева

Новость этой недели: ФСБ якобы предотвратила покушение на православного олигарха, хозяина телеканала "Царьград" Константина Малофеева, причём убийство готовили бойцы того самого РДК, который организовал вылазку в Брянской области.

Владимир Ильяшевич:

Покушение на Дугина и убийство его дочери. Теперь - православный деловой человек, владелец ТВ-Царьград Константин Малофеев стал целью. Характерное поведение кое-кого...

Вавилоно-карфагенский "запад", цивилизация маммоны, прибыли, потребления, расизма и насилия отчаянно боится объединения русского народа и государства, что и есть цивилизации Бога, чести, долга и справедливости в виде выздоровевшей цивилизации. Этого ещё не произошло, но всё неизбежно движется в эту сторону. Вот и стремятся уничтожить физически носителей ИДЕИ, такова суть мнения Дугина.

Заметим КОГО пытаются убить. Значит ОНИ наиболее опасны, а не все эти теле-болтуны. Именно они, в отличие от либералов, привечаемой и облизываемой властью уже 30 лет...

Константин Малофеев:

В ответ на многочисленные обеспокоенные звонки друзей и знакомых сообщаю: слава Богу, со мной всё в порядке. Никто не пострадал. Надеюсь, виновные в убийстве Даши Дугиной будут наконец раскрыты и арестованы.

Спасибо всем друзьям за слова поддержки. Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто – ни угрозы, ни теракты – не повлияют на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию.

Враг будет разбит. Победа будет за нами, с нами Бог!



Анатолий Несмиян:

ФСБ опубликовала кадры, как некий мужчина совершает какие-то манипуляции с автомобилем, принадлежащим олигарху Малофееву. Автомобиль демократично стоит на стоянке среди машин обычных граждан, нет охраны, подходи кто хочешь. Ну как не заложить бомбу?

Малофеев уже поблагодарил всех, кто спас ему жизнь.

Тут либо постановка самого Малофеева, которому срочно потребовался имидж мученика (правда, без финального аккорда), либо спецслужбам нужно разгонять тему терроризма, а тут как раз появились русские фашисты, на которых можно теперь записывать что угодно.

Владимир Поткин:

О вероятном покушении на Малофеева

Если попытка была - то цель определяли те же люди, что и Дугину.

Это весьма специфические должны быть люди, которые явно не ровно дышат к даже не к "националистам возле Путина", а к тому, что таким может ложно казаться на Западе.

Малофеев - исполнитель специфических мелких финансовых заданий на побегушках у ФСБ, это в принципе не актор решений каких-либо, и ни у кого в РФ не ассоциируется с лицом "путинского режима", даже на уровне главы местного районного отделения партии "Единая Россия".

Как не была таковым, естественно, и Дарья Дугина.

Налицо очень своеобразный выбор людей для целей, именно с "околонац бэкграундом" из всей даже не из весьма многочисленной клики Путина, а того, что просто рядом стоит.

Иными словами, вне зависимости от того, кто пытался его ликвидировать (проукраинский россиянин, состоящий на связи с РДК или не состоящий, или специально направленный человек), решение о такой цели не могло быть принято внутри РДК, а только и лишь среди каких-то очень специфических людей, находящихся вне любого национализма, и даже, скорее всего, испытывающих к таковому сильную неприязнь.

При этом попытки могло и не быть, это 50 на 50.

Наталия Радько:

Неуловимые продолжают гадить. Но с покушениями на особо ценных россиян опять облом. Вероятно мальчик Федор предотвратил.

Денис Сапрыгин:

Ничего не понял.

Их же "выдавили" из Брянской области.

А потом уничтожили артиллерийским огнем.

Прям всех, до одного. Вам любая домохозяйка подтвердит.

Их что, прямо в Москву выдавили? На Рублево-Успенское шоссе? К дому Малофеева?

Александр Рыклин:

В этом художественном произведении прекрасно все! Во-первых, автомобиль, припаркованный просто на какой-то уличной стоянке. Ни водителя, ни охраны. Стоит себе одинокий мерс очень важного и богатого перца по соседству с жигулями дяди Васи, и опелем дяди Сережи...

Ну, и, конечно, момент съемки... Нет, вы только подумайте, какие все-таки лохи эти украинские диверсанты - камеру на столбе не заметили. Обычную уличную, никак не замаскированную камеру. И это не была оперативная съемка ФСБ, потому что следующий ролик рассказывает нам о том, как машину разминируют прекрасные саперы. Только происходит это уже в гараже. Или они нашли добровольца, который перегнал заминированную машину в гараж? Представляю, как сейчас ржет вся СБУ...

Алексей Федяров:

Взрывы расследовал, покушения на убийства с применением взрывных устройств расследовал. И штатных, и самодельных.

Всякие осмотры проводил.

Но, расписываюсь в некомпетентности, перевезти заминированный автомобиль со стоянки в парковку жилого комплекса с целью обезвреживания взрывного устройства и дальнейшего осмотра автомобиля - до такого не додумывался.

Майкл Наки:

Какие благородные люди решили «подорвать» Малофеева. И поехала машина, и в гараж ее завезли. А они все не взрывают и не взрывают. Прям Петров и Баширов стайл!

Ну а так — Малофеев решил, что как-то мало он представлен в информационном пространстве. Негоже главному традиционалисту так неярко светить.

Илья Лазаренко:

Предположительное покушение на Малофеева пролило свет на самые тёмные закоулки всемирного заговора. Согласно сообщению «Коммерсанта», ФСБ считает причастной к террористической деятельности праворадикальную организацию «Тор Штайнер». Срашно подумать, что будет, когда она объединится с дьяволопоклонниками из секты «Прада».

Алина Витухновская:

Какие комедийные сценарии! Так это и есть чисто советская комедия "Капустин и Малофеев".

Эй, публика начинает зевать!

Александр Плющев:

В общем-то, все очевидно: ФСБ надо перебить провал в Брянской области в четверг, когда русские националисты свободно зашли с территории Украины на фотосессию и также свободно туда ушли. Вопрос в другом – почему Малофеев и насколько активную роль он тут играет. Впрочем, это тоже не так важно, все они одна шайка-лейка. Главное – это даже какая-то не особо скрываемая постановка. А если это постановка, то все, что нам показывает и еще будет показывать ФСБ с большой долей вероятности тоже может оказаться постановкой.

Но сегодня ФСБ может помочь кто-нибудь из РДК, если скажет, что и правда планировали, планируют и будут планировать покушение на Малофеева или какие-нибудь другие “патриотические” фигуры.

Олег Кашин:

Единственное последствие новости о покушении на Малофеева — она на несколько часов продлила жизнь сюжету с брянской вылазкой Уайт Рекса и его друзей. Рейд украинских военных в российский тыл — сюжет объективно интересный для официальной Москвы, и она понимает, что надо им как-то пользоваться, но единственное, на что она способна — сгенерировать похожий информационный повод, чтобы брянская история прожила еще хоть чуть-чуть. Тут уже не до последствий, тут беспомощно цепляешься за уходящий сюжет, который совсем скоро растворится в той же пучине, в которую ранее уходили не только заведомые выдумки формата «изъята запрещенная литература и флаг правого сектора», но и реальные события — убийство Дарьи Дугиной, удар по Крымскому мосту. Если Дугина забыта, то какие могут быть шансы у Малофеева?

Это особенность еще довоенной медийной политики государства, выстраивать новостной поток так, чтобы плохие новости терялись, забывались сразу же, не оседали в массовой памяти, не влияли на общественное мнение. Все получилось, справились, а дальше непонятно — то ли на это и был расчет, то ли само так вышло, но и с войной теперь сосуществует то общество, которое приучили не обращать внимания на плохие новости и забывать обо всем каждый день. Именно это приобретенное общественное качество позволяет так спокойно переживать и человеческие потери, и повседневные неудобства, именно благодаря ему нет ни политического кризиса, ни массовых протестов, но оно же, это навязанное беспамятство, не позволяет государству сыграть в народную войну, сделать необратимыми те процессы хотя бы во внутренних делах, на которые власть явно рассчитывает. Если о точках невозврата и красных линиях, о которых говорили в новостях утром, уже к вечеру все забывают — тот же принцип распространяется и на все остальное. Завтра можно остановить войну, отвести войска на какие угодно рубежи вплоть до пресловутых «границ 1991 года», простить всех, кого назначили врагами и предателями, да что угодно.

Впрочем, надо отметить, что по следам брянской диверсии пропаганда слепила один образ, который планирует использовать ещё долго - раненого мальчика Фёдора.

Борис Рожин:

Возраст не помеха для подвига.

Сергей Марков:

"Просто в этот момент надо было все резко делать" золотые слова мальчика героя 10 лет Фёдора из Брянской области. Он так объяснил, как он смог быстро вывести девочек из машины. Но эти слова надо бы написать на стене у всех наших министров, особенно у тех, кто отвечает за военные дела и за пропаганду. Товарищи министры и силовики! Берите пример с мальчика Фёдора! Слова эти войдут уже точно в историю. Но пока как его слова. А мы хотим, чтобы это были слова министров.

Надана Фридрихсон:

Уже очень много появилось рисунков, посвященных героическому Феде. Это отлично!

А глобально, развивая концепцию наших именно народных супергероев, я бы добавила слоган — наши герои не прячут лица.

Хотя даже топ-пропагандисты проговариваются, что история мальчика куда больше рассказывает о современной России, чем им бы хотелось.

Маргарита Симоньян:

Тот самый мальчик Федя, который был ранен во время теракта в Брянской области, вместе с двумя спасенными им девочками, чтобы попасть в школу, должен был дойти из их села Брахлова 13 км до другого села, в котором их забирал автобус.

Оттуда на автобусе они добирались в третье поселение — еще 10 км, — где находится школа.

Леонид, который погиб в результате нападения вырусей, сам вызвался подвозить детей до остановки школьного автобуса.

В родном селе Феди школу закрыли в 2021 году.

Андрей Медведев:

Так это же и есть та самая оптимизация системы образования, об успехах которой докладывали наши чиновники.

В частности, оптимизация подразумевала закрытие малокомплектных и малочисленных школ и детсадов.

И совсем недавно те, кто спрашивал "что же вы делаете с детьми?"; кто говорил, что это уничтожение школы и доступности образования; кто говорил, что это ошибка, немедленно записывались чиновниками во враги процесса.

Тоже самое касается и введения у нас Болонской системы.

То есть мальчик Фёдор ездит в школу чёрти куда, только потому, что так решило государство.

И это не частный случай одного мальчика. Это система.

Елена Шеломенцева:

Вот, чем нас "кормят": некие вооружённые люди расстреляли машину, убили водителя - пожилого мужчину по имени Леонид, ранили в спину мальчика по имени Фёдор, который потом вывел на трассу двух девочек, остановил машину, на которой дети выехали в безопасное место. Потом Фёдора отвезли в больницу, где он находился в реанимации, ему несколько часов делали операцию по извлечению пули. Сейчас жизнь мальчика вне опасности, он награждён ведомственной медалью от Следственного комитета.

Но... если мальчик Фёдор был настолько тяжело ранен, что нуждался а реанимации и сложной операции, то получается, что не он спас девочек, а девочки помогали своему другу идти, вывели на трассу, остановили машину и спасли товарища от верной смерти.

Но в обществе, где проповедуется токсичная маскулинность, героем должен быть обязательно мальчик, а не девочка. Даже если этот мальчик тяжело ранен и нуждается в помощи.

Кирилл Шулика:

Мама мальчика Федора, пострадавшего от действий украинских диверсантов в Брянской области, к общественности и попросила оградить ребенка от повышенного внимания.

По словам мамы мальчика, после произошедшего у ребенка случился нервный срыв. Она отметила, что такое состояние может быть связано с тем, что Федору не дают забыть произошедшие трагические события.

«И сейчас сын замкнулся, закрылся в своей скорлупе. Я как мать не могу поговорить с ним, узнать, что у него на душе, что в голове. Каждая мать за своего ребенка стоит горой. Вот и я прошу оставить Федора в покое, оградить от повышенного внимания, поберечь ребенка. Пусть он выздоровеет, встанет на ноги», — рассказала женщина.

Очень мудрая женщина.