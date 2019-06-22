Администрация Трампа готовит аресты и депортации нелегалов

Администрация Дональда Трампа готовится провести одну из крупнейших операций по депортации из страны нелегальных мигрантов. По сообщениям американских СМИ, иммиграционное и таможенное управление США (ICE) проведет в выходные дни рейды в 10 городах с тем, чтобы арестовать и выслать семьи иммигрантов на чью депортацию уже выдан судебный ордер. По данным управления, эти действия затронут примерно 2000 человек в крупных городах, где расположены иммиграционные суды - Атланта, Балтимор, Чикаго, Денвер, Хьюстон, Лос-Анджелес, Майами, Новый Орлеан, Нью-Йорк и Сан-Франциско.

ICE заявило, что рассматривает варианты ареста и депортации семей, которые прошли через все инстанции судебных разбирательств. По словам представителя ICE, после ареста семьи, скорее всего, будут содержаться под стражей в так называемых семейных центрах поскольку агентство работает с консульствами соответствующих государств для получения проездных документов. Управление воздерживается от предоставления информации о сроках и масштабах операции поскольку могут возникнуть ситуации, при которых члены одной семьи могут быть в принудительном порядке разлучены.

Высокопоставленный представитель ICE подчеркнул, что управление сделает всё возможное не допустить разлучения семей. Такие ситуации чаще всего возникают, когда родители прибыли в Соединенные штаты нелегальным способом, но их дети родились здесь и по закону являются гражданами США. По словам сотрудника иммиграционной службы, агенты на местах проходят инструктаж и тренинги с тем, чтобы действия по аресту и депортации нелегалов проводились без конфронтации и унижения человеческого достоинства.

Операция ICE готовится в обстановке ужесточения политики администрации президента Дональда Трампа против нелегалов в США, чье число по неофициальным подсчетам может превышать 10 миллионов человек.

В некоторых приграничных с США пунктах Мексики удвоилось число соискателей убежища в США, которые, согласно новым правилам ICE, обязаны дожидаться рассмотрения своих просьб на территории Мексики. Процедура, известная как Протоколы о защите мигрантов, уже применяется к выходцам из Кубы и других стран Латинской Америки на трех крупных пограничных пунктах на границе США с Мексикой.

Согласно данным ICE, число депортаций увеличилось примерно на 13 процентов в 2018 году, когда было депортировано 256 085 человек. Эта однако намного меньше, чем число нелегалов, которые были депортированы при предыдущей администрации Барака Обамы. В 2012 году, например, из США были высланы в принудительном порядке более 400 000 человек.