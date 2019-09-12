Верховный суд оставил в силе указ Трампа о сужении права на убежище в США

В среду Верховный суд США оставил в силе указ администрации Трампа, резко ограничивающий право мигрантов на получение убежиша вплоть до окончательного решения вопроса о конституционности этого указа в апелляционном суде.

"Мы одержали крупную победу", - написал Дональд Трамп в Твиттере.

Согласно указу президента, США не будут рассматривать прошения об убежище от мигрантов, если они предварительно не обратились за ним в первой же стране, в которой они оказались, покинув родину, и не получили там отказ. Это означает, что практически все мигранты их Центральноамериканских стран, пересекающих на своем пути в США территорию Мексики, должны будут подавать запрос об убежище в Мексике.

Только двое из девяти членов коллегии Верховного суда открыто заявили о несогласии с распоряжением Трампа, остальные семь свои взгляды не оглашали. Один из них, Соня Сотомайор, выразила свою позицию так: "Администрация снова приняла указ, опрокидывающий многолетнюю практику, касающуюся защиты беженцев от преследований. В настоящем случае речь идет о наиболее уязвимых группах населения в Западном полушарии".

Ранее окружной судья в Калифорнии постановил, что указ администрации не конституционнен, и временно приостановил его действие в общенациональном масштабе. Окружной апелляционный суд сузил область применения постановления до девяти штатов, относящихся непосредственно к его юрисдикции, но когда дело вернулось в первую инстанцию, то география запрета была снова расширена до общенациональной. В создавшейся ситуации Генеральная прокуратура попросила Верховный суд вмешаться, что тот и сделал.

Белый дом категорически не согласен с тем, что единственный окружной судья полномочен блокировать действие указа исполнительной власти в пределах всей страны, не дожидаясь завершения разбора дела во всех промежуточных инстанциях и, в конечном итоге, в Верховном суде.