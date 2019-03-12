Глава демократов в Конгрессе - против импичмента Трампа

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о том, что она не намерена начинать процесс импичмента президента Дональда Трампа. По ее словам, это может произойти лишь в случае появления новых "подавляющих" свидетельств против президента.

"Импичмент внесет такой раскол в общество, что, если только не появится что столь убедительное, подавляющее, что вызовет всеобщую поддержку такого шага, я не думаю, что мы должны идти по этому пути", - заявила Пелоси в ответ на вопрос журналистов.

Вопрос об импичменте президента публично поднимался несколькими законодателями-демократами, которые считают, что некоторые действия президента Трампа, например, вмешательство в российское расследование могут быть квалифицированы как деяние, заслуживающее отстранения от должности. Первый раз безуспешная попытка начать этот процесс была предпринята конгрессменом-демократом Брэдом Шерманом в 2017 году. Сейчас демократы, обладающие большинством в Палате представителей, могут объявить импичмент президенту, но это решение не будет одобрено Сенатом, принимающим, согласно конституции, окончательное решение об отстранении президента от власти. Там большинство принадлежит республиканцам.

​Согласно опросам, большинство американцев не поддерживает идею импичмента президента. Руководство Демократической партии опасается, что такой экстраординарный шаг может вызвать прилив сочувствия к президенту и негативно повлиять на шансы кандидата от Демократической партии на президентских выборах, до которых остается чуть больше полутора лет.

Формальный отказ Нэнси Пелоси поддержать импичмент означает, что у этой инициативы нет шансов на успех даже в Палате представителей.