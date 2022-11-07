Имя Кирилла Серебренникова убрали из программки к спектаклю МХТ 

Имя режиссёра Кирилла Серебренникова убрали из программки поставленного им спектакля "Лес" по пьесе Островского, который идёт в Московском художественно театре имени Чехова. Напротив графы "режиссёр" в программке стоит такое же слово – "режиссёр", без упоминания того, кто он, но написанное большими буквами.

"Спектакль "Лес" идёт на сцене МХТ 18 лет, и это первый год, когда режиссёра назвали РЕЖИССЁРОМ с большой буквы", – написал Серебренников в своём телеграм-канале, приложив к посту фотографию программки и выразив уверенность в том, что когда-нибудь все узнают фамилию чиновника, давшего распоряжение не упоминать его имя. "Фамилии идиотов, мерзавцев и мракобесов иногда тоже надо знать", – резюмировал Серебренников.

Ранее в Москве и в некоторых других российских городах с театральных афиш убрали имена режиссёра Дмитрия Крымова и писателя Бориса Акунина, выступивших против российской военной агрессии в Украине.