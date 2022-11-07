Имя Кирилла Серебренникова убрали из программки к спектаклю МХТ 

Имя режиссёра Кирилла Серебренникова убрали из программки поставленного им спектакля "Лес" по пьесе Островского, который идёт в Московском художественно театре имени Чехова. Напротив графы "режиссёр" в программке стоит такое же слово – "режиссёр", без упоминания того, кто он, но написанное большими буквами.
"Спектакль "Лес" идёт на сцене МХТ 18 лет, и это первый год, когда режиссёра назвали РЕЖИССЁРОМ с большой буквы", – написал Серебренников в своём телеграм-канале, приложив к посту фотографию программки и выразив уверенность в том, что когда-нибудь все узнают фамилию чиновника, давшего распоряжение не упоминать его имя. "Фамилии идиотов, мерзавцев и мракобесов иногда тоже надо знать", – резюмировал Серебренников.
Ранее в Москве и в некоторых других российских городах с театральных афиш убрали имена режиссёра Дмитрия Крымова и писателя Бориса Акунина, выступивших против российской военной агрессии в Украине.
- В 2020 году Кирилла Серебренникова приговорили к трём годам лишения свободы условно по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, режиссёр с несколькими своими коллегами похитили из бюджета 128 миллионов рублей, выделенных на театральный проект "Платформа". Серебренников вину не признал, заявив о том, что дело против него сфабриковано.
- В марте текущего года власти ликвидировали созданную Серебренниковым театральную компанию "Седьмая студия". При этом позже Хамовнический суд Москвы отменил условный срок режиссёру, сняв с него судимость по статье о мошенничестве. Тем не менее Серебренников уехал из России.
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