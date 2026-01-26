In absentia. Александра Вагнер – о военных преступлениях

В начале января Служба безопасности Украины сообщила о том, что подозревает полковника российской армии Олега Скитского в причастности к ракетным ударам по гражданским объектам в Кривом Роге. 13 июня 2023 года были убиты 11 человек, ранения получили 36, двое раненых скончались в больнице. В сообщении СБУ говорится, что Скитский может быть причастен к обстрелу склада бутилированной воды в Кривом Роге, пострадавшем в тот день наряду с пятиэтажным жилым домом, где возник пожар. Жертвами удара по складу стали восемь человек: семь сотрудников предприятия и один местный житель.

Скитский является командиром бомбардировочного авиаполка, который базируется на аэродроме "Энгельс-2" в Саратовской области. "Для совершения атаки по городу Скитский отдал приказ задействовать несколько стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95. Установлено, что попавшая по коммерческому объекту ракета была Х-101 класса "воздух-земля", которую один из бортов выпустил над акваторией Каспийского моря", – заявляют в СБУ. Такая же ракета, как установило следствие, использовалась при ударе по телевышке в Киеве 1 марта 2022 года, когда погибли 5 местных жителей и 6 получили ранения. Причастность к обстрелу, как подозревают в Украине, могут иметь Скитский и его руководитель – командующий Военно-воздушными силами РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

121-й тяжелый бомбардировочный авиаполк, который, как считают в Украине, участвовал в атаке на Кривой Рог, входит в 22-ю гвардейскую тяжелую бомбардировочную авиадивизию. До июля 2024 года командиром Дальней авиации ВКС России был Кобылаш, в отношении которого Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест: он подозревается в нанесении ударов по гражданским объектам, причинении чрезмерного случайного вреда гражданским лицам или ущерба гражданским объектам и преступлении против человечности.

В подчинении Кобылаша находится и полковник Николай Варпахович, командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии. В прошлом году против него в Украине были выдвинуты обвинения в массированных обстрелах, приведших к гибели большого количества людей.

Под его руководством были осуществлены ковровые бомбардировки Мариуполя и других городов Украины

Речь идет сразу о нескольких массированных ударах. Одни из них – ракетный обстрел украинских городов 8 июля 2024 года, приведший к гибели 47 человек. Тогда в результате удара по Киеву была разрушена детская больница "Охматдет" (там погибли врач и родственник пациента, а позднее скончался мальчик, раненный во время обстрела). За этот обстрел в отношении и Скитского, и Варпаховича введены международные санкции. Минобороны РФ утверждает, что целью обстрела был военный объект, а больницу "Охматдет" разрушил снаряд украинских сил ПВО. Но глава миссии ООН по мониторингу прав человека в Украине Даниэль Белл, которая посещала место удара, заявила, что "анализ видеозаписей и оценка, проведенная на месте инцидента, указывают на высокую вероятность того, что детская больница подверглась прямому попаданию".

Скитский и Варпахович подозреваются в причастности и к другим ударам.

В октябре прошлого года после длительного расследования украинское следствие заявило о том, что предположительно они причастны и к ракетному обстрелу Умани 28 апреля 2023 года. При ударе использовалось то же оружие, что и в случае других упомянутых выше обстрелов – крылатые ракеты Х-101. В обосновании такого решения, обнародованном Офисом генерального прокурора Украины, говорится, что при осуществлении обстрела использовался самолет Ту-95, взлетевший с аэродрома "Оленья" в Мурманской области. Аэродром находится на большом расстоянии от авиабазы "Энгельс-2", где расположен полк Скитского, однако авиагруппа из Мурманска является ее структурным подразделением. Аэродром "Оленья" был и одной из целей украинской операции "Паутина", направленной на выведение из строя стратегических бомбардировщиков, использующихся для нанесения ударов по Украине.

В результате атаки на Умань весной 2023 года погибли 24 человека, в том числе шесть детей, девять человек были ранены. В пятиэтажном доме загорелись два этажа, что и привело к многочисленным жертвам. Пострадали также соседние жилые дома.

"Установлено, что вражеский командир – уроженец Одессы [речь идет о Сергее Кобылаше, который родился в Одессе, но военное образование получал в Ейске и впоследствии служил только в российских вооруженных силах], имеющий российское гражданство и проживающий в Москве, четко понимал, что удар будет нанесен по гражданским объектам, и именно он является ответственным за то, что приказ был отдан, – говорится в заявлении Черкасской областной прокуратуры, которая расследовала случившееся в Умани. – Военная карьера российского командира богата захватническими войнами, он участвовал в первой и второй чеченской войне, где отдавал приказы применять запрещенные кассетные и вакуумные бомбы; в российско-грузинской войне, где бомбил мирные города, за что от Путина получил "героя России". Под его руководством были осуществлены ковровые бомбардировки Мариуполя и других городов Украины, а 28 апреля этого года под его командованием нанесены ракетные удары по Умани, Днепру и Киевской области".

Когда дело слушается без присутствия обвиняемого, сложнее получить доказательства совершения преступления

Сбор доказательств, на основании которых российских офицеров подозревают в совершении военных преступлений, проводится уже несколько лет. Украинские суды рассматривают дела против российских солдат или командиров in absentia, то есть без присутствия обвиняемого. У этого есть как позитивные, так и негативные стороны. С одной стороны, все российские военнослужащие, которые подозреваются в совершении военных преступлений, могут рано или поздно предстать перед судом и таким образом пострадавшие и родственники жертв дождутся торжества справедливости. С другой стороны, когда дело слушается без присутствия обвиняемого, сложнее получить доказательства совершения преступления. Так произошло, например, в случае суда над рядовым Евгением Мурзинцевым. Этот российский военный, по данным украинского следствия, приписан к воинской части 6720 – 656-го полка оперативного назначения Сибирского округа войск Росгвардии. Мурзинцев – один из тех, кто отправлял посылки предположительно с награбленными в Украине вещами из Беларуси – видео, свидетельствующее о мародерстве российских солдат, было снято в одном из почтовых отделений: на нем российские солдаты отправляют тюки с вещами, сваленными прямо на полу почты. Эти видео были опубликованы многими СМИ в начале российского вторжения в Украину. Но недавно Бородянский районный суд Киевской области, который рассматривал дело Мурзинцева, оправдал его. И это произошло, как считают эксперты, в том числе потому, что дело росгвардейца рассматривалось без его личного присутствия в зале суда.

Из материалов дела Мурзинцева известно, что он попал с наступающими войсками РФ в Киевскую область, базировался в Бучанском районе до 31 марта, пока не отступил со своими сослуживцами через Беларусь в Россию. Украинское следствие установило, что он проник в дом местной жительницы Натальи Топоренко и украл ее имущество: шлифовальную машину, электроточило и электропилу, видеокамеру, жесткий диск и процессор из компьютера, а также одежду, обувь и золотые украшения. Обвинение утверждало, что росгвардеец вывез украденное имущество и 2 апреля отправил эти вещи из Беларуси в город Рубцовск Алтайского края, где базируется его воинская часть. Общий вес посылки составлял 24 килограмма.

В качестве доказательств вины Мурзинцева в суде демонстрировались публикации в различных СМИ – размещенные в телеграм-каналах видео, а также список российских военнослужащих и вес посылок, которые они отправляли в Россию из Беларуси после отступления из Украины. На видео тем не менее Мурзинцева нет, его имя есть только в списке отправителей посылок.

Судья Геннадий Стасенко заявил при вынесении решения, что полностью доказано участие Мурзинцева в оккупации Киевской области (в суд были предоставлены биллинги его мобильного телефона), то, что он почти месяц находился в Бучанском районе и потом уехал в город Мозырь, откуда и отправлял в Алтайский край посылку. Также суд подтвердил, что дом Натальи Топоренко был ограблен. Однако доказательств, что преступление совершил именно Мурзинцев, суд не нашел.

"Когда дело рассматривается без участия обвиняемого, труднее собрать доказательства и представить их в суде – нет доступа ни к обвиняемым, ни к подозреваемым, в том числе нет доступа и к некоторым свидетелям", – говорила в интервью Радио Свобода Онисия Сынюк, юридический аналитик украинского Центра прав человека ZMINA.

Решение по делу Мурзинцева будет опротестовано, однако первый приговор может повлиять и на другие подобные дела: на рассмотрения судов в Украине поданы документы в отношении 16 российских военнослужащих, которые обвиняются в мародерстве. Некоторые из них, в отличие от Мурзинцева, есть на обнародованных в соцсетях кадрах, снятых в почтовом отделении в Беларуси. Поэтому есть еще шанс, что хотя бы часть военных все же понесут наказание за мародерство на оккупированных ими территориях. Есть также шанс, что за массированные обстрелы Украины понесут ответственность российские командиры – их дела передают международным судебным органам, у которых больше возможностей получить доступ к свидетелям или самим обвиняемым, чем у украинских судей.





Александра Вагнер – журналист Радио Свобода



Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции.