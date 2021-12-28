Индекс счастья россиян остаётся на самом низком за 10 лет уровне

Россия оказалась в пятерке стран с самым низким индексом счастья – разницей между довольными и недовольными жизнью. Об этом свидетельствуют данные глобального опроса международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International.

На вопросы исследователей ответили более 41 тысячи человек из 44 стран мира.

В ходе опроса, который проводил представляющий Gallup в России холдинг "Ромир", 17 процентов россиян заявили, что они недовольны своей жизнью, ещё 6 процентов – очень недовольны. Счастливыми себя назвали 36 процентов российских респондентов, 5 процентов заявили, что очень довольны. Ещё 30 процентов россиян, согласно опросу, ни довольны, ни недовольны.

Таким образом, в России счастливыми себя считают 41 процент опрошенных, несчастными – 23 процента. Показатель индекса счастья в этом году аналогичен прошлогоднему и остаётся на самом низком уровне за последние десять лет – 18 процентных пунктов.

В 2013-м он составлял 24 пункта, в 2014 году резко вырос до 59, затем только снижался. По этому показателю Россия опережает только Гану, Афганистан, Гонконг и Ирак, следует из исследования.

Самый высокий индекс счастья, согласно последнему опросу Gallup, у жителей Колумбии, Казахстана, Албании и Азербайджана. Жители Латинской Америки, Африки и Восточной Азии, как правило, лидируют в индексе счастья, а жители Европы, Ближнего Востока и России всегда настроены более пессимистично, отмечается в исследовании.