Московская инди-группа "Комсомольск" объявила о прекращении концертной деятельности. Перед этим она отменила несколько концертов в регионах. В заявлении группы сказано: "Будущее туманно, а песни “Комсомольска” родом из другого времени и другой реальности".

Группа была основана в 2017 году. В 2024 год она состояла из двух музыканток: Дарьи Дерюгиной и Арины Андреевой. Сервис Spotify сообщает, что в нём коллектив слушают в месяц около 158 тысяч человек. Ещё 380 тысяч подписаны на него в "Яндекс.Музыке".

В феврале издание "Медуза" заявило, что группа попала в список артистов, которые Кремль назвал промоутерам нежелательными для выступления. Подлинность списка не подтверждалась, часть его участников продолжают давать концерты. После этого музыканты "Комсомольска" выступили в Мелитополе в Запорожской области Украины. Москва объявила об аннексии региона, город контролируется российской администрацией.

Там они сыграли перед детьми дошкольного возраста в приюте и школьниками и студентами в доме молодёжи. "Мы свой выбор сделали и хотим жить в своей стране, со своими людьми, со своими проблемами и своими радостями. И помогать людям всем, чем можем, а конкретно в нашем случае – песней", – заявили тогда музыканты.

Это вызвало неприятие у части их поклонников, писала "Новая газета Европа". Сейчас "Комсомольск" сообщил, что одной из причин остановки выступлений стали противоречия между бывшими и нынешними участниками коллектива.