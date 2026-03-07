Индия приняла иранский военный корабль в порт после его боя с США

Индия разрешила иранскому военному кораблю IRIS Lavan пришвартоваться в порту Кочин по гуманитарным соображениям. Об этом сообщают агенства Reuters и Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара и индийских чиновников.

Иран запросил срочное разрешение на заход корабля 28 февраля из-за технических проблем. 1 марта просьбу одобрили. С 4 марта Lavan находится в порту Кочина. На борту корабля находились 183 члена экипажа, их разместили на военно-морских базах.

"Я думаю, мы подошли к этому вопросу с гуманистической точки зрения, а не с точки зрения каких-либо юридических вопросов. Я думаю, мы поступили правильно", — заявил Джайшанкар.

По словам Джайшанкара, Lavan участвовал в учениях вместе с другими иранскими кораблями, включая фрегат Dena, который был потоплен американской подлодкой у берегов Шри-Ланки 4 марта. Корабль возвращался в Иран после участия в организованных Индией военных учениях. По данным военных Шри-Ланки, обнаружены тела 87 моряков, еще 32 человека удалось спасти. Всего на борту находились около 180 членов экипажа.

Замминистра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде утверждал, что на фрегате не было оружия. При этом The Independent писал, что корабль мог нести тяжёлые орудия, противокорабельные ракеты и торпеды, а также вертолет.

5 марта стало известно, что в территориальные воды Шри-Ланки вошёл еще один иранский военный корабль — IRIS Busher. Власти страны сначала отказались разрешить швартовку, но позже взяли корабль под контроль. Военно-морской флот Шри-Ланки эвакуировал на берег более 200 членов экипажа.