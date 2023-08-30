Индийский бизнес впервые попал под санкции из-за войны в Украине

Индия обратилась к Соединенным Штатам с просьбой высвободить 26 миллионов долларов, принадлежащих как минимум двум индийским алмазным компаниям. Их активы были заморожены из-за предполагаемых торговых связей с российской алмазной компанией АЛРОСА, сообщили агентству Reuters три индийских источника.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), подразделение Казначейства США, которое курирует санкции, заморозило средства в начале этого года, сообщили два источника - оба работают в правительстве и просили не называть их.

Ограничительные меры США против индийских компаний - первый первый подобный случай наказания индийского бизнеса за связи с российским бизнесом, находящимся под санкциями из-за войны в Украине.

Толчком для заморозки Соединенными Штатами средств Индии стали попытки не называемых индийских компаний в ОАЭ оплатить покупку алмазного сырья. Агентство Reuters пишет, что не смогло определить, передводились ли деньги на счета компании АЛРОСА или другому получателю.

Один из источников в индийском правительстве рассказал, что принятые Вашингтоном ограничительные меры привели к обсуждению ситуации в индийских верхах. В Дели понимают, что проблема возникла в связи с подозрениями в адрес индийского бизнеса в торговых связях с АЛРОСА, находящейся под американскими санкциями.

Контролируемая российским государством компания АЛРОСА - крупнейший в мире производитель необработанных алмазов, напоминает Reuters. Индия располагает самыми крупными в мире мощностями для обработки алмазов и экспорта брилиантов. В минувшем финансовом году (завершившемся 31 марта) объем индийского экспорта брилиантов превысил 22 миллиарда долларов. Предприятия алмазной промышленности Индии сосредоточены в западном штате Гуджарат. Они закупают алмазное сырье в ОАЕ, Бельгии и России.