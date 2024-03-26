ФСБ задержала ингушского спортсмена Сейд-Умара Имагожева по подозрению в пособничестве террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщили со ссылкой на источники агентство РИА "Новости" и газета "Известия".

Как утверждается, Имагожев оказывал помощь обвинённому в терроризме Зелимхану Цуроеву. Его убил в начале марта в ингушском Карабулаке спецназ ФСБ в ходе антитеррористической операции.

Близкий к силовикам телеграм-канал "Сапа" опубликовал видео с Имагожевым, на котором спортсмен признается, что был знаком с Цуроевым, покупал и чинил для него оружие и получил предложение "вместе выйти на джихад". Имагожев говорит, что он отказался, отмечает Кавказ.Реалии. Неизвестно, в каких условиях проводилась запись, оказывалось ли на задержанного давление и был ли ему предоставлен адвокат.

Сейд-Умар Имагожеву, по разным данным, 25 или 26 лет. Он выступает на соревнованиях по джиу-джитсу и борьбе без правил грэпплингу. Глава Федерации джиу-джитсу Ингушетии Илез Хашагульгов заявил "Сапа Кавказ", что уверен в невиновности Имагожева, отметив, что тот всё свободное время тренировался сам или тренировал детей.