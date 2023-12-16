Инициативная группа выдвинула Путина в президенты

Инициативная группа избирателей, в которую вошли певец Шаман (Ярослова Дронов), режиссер Никита Михалков и певица Надежда Бабкина, поддержала кандидатуру Владимира Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах президента России.

В инициативную группу также вошли первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, председатель российского регионального парламента в оккупированном Донецке Артем Жога, председатель партии "Справедливая Россия – За Правду" Сергей Миронов, а также певицы Полина Гагарина и Лариса Долина, фигуристка Татьяна Навка, дирижер Валерий Гергиев, актер Владимир Машков, боксер Джефф Монсон и другие.

По словам члена центрального штаба Народного фронта Сергея Когогина, на собрании было 700 человек при кворуме 500.

Протокол собрания будет направлен в ЦИК для принятия решения о регистрации инициативной группы – это необходимо для начала сбора подписей в поддержку выдвижения Путина.