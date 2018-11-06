Прошло два года с тех пор, как гигантский саркофаг натянули на радиоактивные руины чернобыльского четвертого реактора. Как заявляют инженеры, покров должен защитить окрестности от радиоактивного излучения на ближайшие 100 лет. Украинская служба Радио Свобода смогла посмотреть, что происходит под крышей саркофага. (Фото Андрея Дубчака, РСЕ/РС)
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