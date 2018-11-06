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Под колпаком: внутри чернобыльского саркофага

Прошло два года с тех пор, как гигантский саркофаг натянули на радиоактивные руины чернобыльского четвертого реактора. Как заявляют инженеры, покров должен защитить окрестности от радиоактивного излучения на ближайшие 100 лет. Украинская служба Радио Свобода смогла посмотреть, что происходит под крышей саркофага. (Фото Андрея Дубчака, РСЕ/РС)
Саркофаг был создан для того, чтобы предотвратить утечку радиации из-под старого укрытия чернобыльского реактора. В ноябре 2016 года инженерам и рабочим потребовалось две недели, чтобы &quot;натянуть&quot; стальную конструкцию, получившую название &quot;Новый безопасный конфайнмент&quot;, на старый бетонный кожух. Конфайнмент высотой 109 метров и длиной 257 метров стал самой большой подвижной металлической конструкцией в мире. Старый бетонный саркофаг был сделан сразу после аварии на четвертом реакторе Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года.
1 Саркофаг был создан для того, чтобы предотвратить утечку радиации из-под старого укрытия чернобыльского реактора. В ноябре 2016 года инженерам и рабочим потребовалось две недели, чтобы "натянуть" стальную конструкцию, получившую название "Новый безопасный конфайнмент", на старый бетонный кожух. Конфайнмент высотой 109 метров и длиной 257 метров стал самой большой подвижной металлической конструкцией в мире. Старый бетонный саркофаг был сделан сразу после аварии на четвертом реакторе Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года.
Новая стальная конструкция была создана потому, что старое укрытие уже износило себя. Украинские власти надеются, что однажды они смогут разобрать конфайнмент и вывезти все оставшееся ядерное топливо с АЭС.&nbsp;&nbsp;
2 Новая стальная конструкция была создана потому, что старое укрытие уже износило себя. Украинские власти надеются, что однажды они смогут разобрать конфайнмент и вывезти все оставшееся ядерное топливо с АЭС.  
Два специалиста-ядерщика внутри операционного центра Нового безопасного конфайнмента. На объекте работают около 3 тысяч человек, включая иностранных специалистов.&nbsp;&nbsp;
3 Два специалиста-ядерщика внутри операционного центра Нового безопасного конфайнмента. На объекте работают около 3 тысяч человек, включая иностранных специалистов.  
Рабочие чернобыльского Нового безопасного конфайнмента (НБК) обследуют новое оборудование. Несмотря на то что новый саркофаг был установлен два года назад, систему все еще дополняют оборудованием и испытывают. Строительство щита обошлось в 1,6 млрд долларов, деньги были выделены Европейским банком реконструкции и развития.&nbsp;&nbsp;
4 Рабочие чернобыльского Нового безопасного конфайнмента (НБК) обследуют новое оборудование. Несмотря на то что новый саркофаг был установлен два года назад, систему все еще дополняют оборудованием и испытывают. Строительство щита обошлось в 1,6 млрд долларов, деньги были выделены Европейским банком реконструкции и развития.  

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