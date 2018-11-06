1 Саркофаг был создан для того, чтобы предотвратить утечку радиации из-под старого укрытия чернобыльского реактора. В ноябре 2016 года инженерам и рабочим потребовалось две недели, чтобы "натянуть" стальную конструкцию, получившую название "Новый безопасный конфайнмент", на старый бетонный кожух. Конфайнмент высотой 109 метров и длиной 257 метров стал самой большой подвижной металлической конструкцией в мире. Старый бетонный саркофаг был сделан сразу после аварии на четвертом реакторе Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года.