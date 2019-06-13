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Соль земли: в глубине шахты "Артемсоли"

Фотокорреспондент Радио Свобода оценил красоту подземной галотерапии.
Чистая соль. Этот прозрачный кристалл был извлечен на шахте предприятия &quot;Артемсоль&quot; в Донецкой области.
1 Чистая соль. Этот прозрачный кристалл был извлечен на шахте предприятия "Артемсоль" в Донецкой области.
Подземные лабиринты, оставшиеся после того, как тысячи тонн соли извлекли на поверхность. Геологи утверждают, что только 5 процентов запасов было освоено с 1881 года, когда началась добыча.
2 Подземные лабиринты, оставшиеся после того, как тысячи тонн соли извлекли на поверхность. Геологи утверждают, что только 5 процентов запасов было освоено с 1881 года, когда началась добыча.
Аварийно-спасательная лестница на случай чрезвычайных ситуаций.&nbsp;&nbsp;
3 Аварийно-спасательная лестница на случай чрезвычайных ситуаций.  
Транспортный тоннель. Пласт соли под городом Соледар (отсюда и название &ndash; &quot;дар соли&quot;), сформировалось в древние времена на дне высохшего моря.&nbsp;&nbsp;
4 Транспортный тоннель. Пласт соли под городом Соледар (отсюда и название – "дар соли"), сформировалось в древние времена на дне высохшего моря.  

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