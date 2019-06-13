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Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Театральный выпуск Поверх барьеров
Украина
Соль земли: в глубине шахты "Артемсоли"
1 часа(-ов) назад
Эймос Чаппл
Фотокорреспондент Радио Свобода оценил красоту подземной галотерапии.
1
Чистая соль. Этот прозрачный кристалл был извлечен на шахте предприятия "Артемсоль" в Донецкой области.
2
Подземные лабиринты, оставшиеся после того, как тысячи тонн соли извлекли на поверхность. Геологи утверждают, что только 5 процентов запасов было освоено с 1881 года, когда началась добыча.
3
Аварийно-спасательная лестница на случай чрезвычайных ситуаций.
4
Транспортный тоннель. Пласт соли под городом Соледар (отсюда и название – "дар соли"), сформировалось в древние времена на дне высохшего моря.
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Соль земли: в глубине шахты "Артемсоли"
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