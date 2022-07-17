Инструктор патриотического лагеря выстрелил в ребёнка из страйкбольного ружья

В Ленинградской области инструктор военно-патриотического лагеря, расположенного на острове Коневец, выстрелил из страйкбольного ружья в 11-летнего ребёнка в качестве наказания за непрохождение полосы препятствий. Об этом изданию "Фонтанка" рассказала мать пострадавшего, у которого врачи зафиксировали многочисленные кровоподтёки и ушиб позвоночника.

СМИ сообщает, что мать написала заявление на руководство лагеря в полицию. После этого на Коневец приехали представители прокуратуры и Следственного комитета, которые проведут проверку инцидента.

Ещё одна женщина, сын которой находился в лагере, рассказала журналистам "Фонтанки", что насилие над детьми и их запугивание является у некоторых инструкторов обыденной практикой.

Основатель военно-патриотического лагеря, ветеран боевых действий в Афганистане Юрий Попов, назвал жалобы на персонал "истерикой" детей из-за желания поехать домой.