Intel приостановил работу в России из-за войны в Украине

Американская корпорация Intel - один из крупнейших производителей микрочипов и компьютерной техники - объявила о полной приостановке своей деятельности на российском рынке из-за войны в Украине.
"Мы немедленно приостановили все деловые операции в России. Это следует за нашим предыдущим решением приостановить все поставки клиентам в России и Беларуси", - сообщается на сайте компании.
"Intel, как и все мировое сообщество, осуждает войну России против Украины и призывает к скорейшему восстановлению мира. Мы поддерживаем всех, кого коснулась эта война – в особенности жителей Украины и соседних стран, а также всех, у кого в этом регионе находятся семьи, друзья и близкие", – говорится в заявлении компании.
В нынешней сложной ситуации компания прилагает все усилия, чтобы поддержать всех сотрудников - в том числе и 1200 человек, работающих в российском подразделении", - добавили в Intel.
- С начала так называемой "специальной военной операции" России на территории Украины Евросоюз ввёл несколько пакетов санкций, которые затронули крупные российские компании, а также российских чиновников, предпринимателей и банкиров. О прекращении или приостановке работы в России заявили сотни компаний, среди которых такие производители компьютерной техники как Apple, IBM, Dell Technologies и Microsoft.
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