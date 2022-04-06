Intel приостановил работу в России из-за войны в Украине

Американская корпорация Intel - один из крупнейших производителей микрочипов и компьютерной техники - объявила о полной приостановке своей деятельности на российском рынке из-за войны в Украине.

"Мы немедленно приостановили все деловые операции в России. Это следует за нашим предыдущим решением приостановить все поставки клиентам в России и Беларуси", - сообщается на сайте компании.

"Intel, как и все мировое сообщество, осуждает войну России против Украины и призывает к скорейшему восстановлению мира. Мы поддерживаем всех, кого коснулась эта война – в особенности жителей Украины и соседних стран, а также всех, у кого в этом регионе находятся семьи, друзья и близкие", – говорится в заявлении компании.

В нынешней сложной ситуации компания прилагает все усилия, чтобы поддержать всех сотрудников - в том числе и 1200 человек, работающих в российском подразделении", - добавили в Intel.